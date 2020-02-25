Сельта попытается выкупить контракт полузащитника Барселоны

"Сельта" хочет выкупить контракт полузащитника Рафиньи Алькантары. Права на 27-летнего бразильца принадлежат "Барселоне", и сейчас он выступает за "небесных" на правах аренды, сообщает Marca.

Его контракт с каталонским клубом рассчитан до лета 2021 года. "Барселона" хочет выручить за трансфер около 17 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Алькантара провел 21 матч и забил 2 гола при 2 голевых передачах.