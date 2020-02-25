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Дембеле не покинет Барселону

Испания
(1 голосов)

Игрок хочет добиться успеха в стане каталонцев

Дембеле не покинет Барселону
Новина українською

Французский нападающий "Барселоны" Усман Дембеле не планирует покидать клуб, утверждает Mundo Deportivo со ссылкой на слова близкого друга игрока в интервью France Football.

Как пишет источник, футболист уверен, что он может добиться успеха в каталонском клубе. Дембеле ожидает, что следующий сезон станет для него определяющим в стане каталонцев.

В настоящий момент Дембеле восстанавливается после операции, которую ему сделали в связи с полным проксимальным разрывом сухожилия правого бедра. Сроки восстановления игрока составят около полугода.

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В статье: Барселона Усман Дембеле
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