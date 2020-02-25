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СМИ: Реал внимательно следит за прогрессом Холанда - трансфер может состояться летом

Испания
(1 голосов)

Идеальная замена для Бензема

СМИ: Реал внимательно следит за прогрессом Холанда - трансфер может состояться летом
UA-Футбол
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Эрлинг Холанд проводит великолепный сезон как с точки зрения статистики, так и с точки зрения игры. Нет ничего удивительного, что за ним следят многие топ клубы Европы.

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Как сообщает ElChiringuito, за его прогрессом очень внимательно следит мадридский "Реал". Есть вероятность, что уже летом он сделает ставку на трансфер норвежца.

Форвард может стать заменой для Карима Бензема, которому в этом году будет уже 33 года. Купленный ему на смену Лука Йович пока не впечатляет.

В текущем сезоне на счету Эрлинга Холанда 40 голов в 30-ти матчах. Ранее стала известна его клаусула.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Эрлинг Холанд
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Комментарии (10)
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Барселиниус (землянин)
25.02.2020 в 21:37
Надо срочно перехватить Холанда у Реала. Вопрос чести. И замена Суаресу..
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0
0
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trust in LFC1892 (Киев)
25.02.2020 в 20:15
Так а Мбаппе уже отменяется? Или кря-кря?
Ответить
+4
-1
Algrab (Костопiль)
25.02.2020 в 20:33
шарія надивився?
Ответить
0
-3
avatar
Romerik (YNWA)
25.02.2020 в 20:55
А причём здесь шарик? Что то я не вижу связи...
+1
0
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trust in LFC1892 (Киев)
25.02.2020 в 21:41
Докладываю: да, уже посмотрел. И Олю тоже. Ты не переживай так, я не забываю. Но спасибо, что заботишься :)
0
0
metall5291 (Kharkiv)
25.02.2020 в 20:05
Надо было его перехватывать раньше, когда цена его была ниже. Сегодня она просто фантастическая. Но, если у Реала очень много денег, то Холланд того стоит.
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+1
0
Tenma7 (Чернигов)
25.02.2020 в 20:36
Интересно какая клаусула прописана в контракте
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0
0
Toni (Львiв)
25.02.2020 в 21:14
75 млн, але активується після року.
0
0
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Mass1985 (Wilayah Ninewa)
25.02.2020 в 20:51
Не поедет он в эту мадридскую петушню ! Бавария заберёт
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0
-1
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Romerik (YNWA)
25.02.2020 в 20:58
Неа, что-то мне подсказывает, что если Барса не купит Лаутаро, то он пойдет именно туда. Я не вижу просто причин ему переходить в Мадрид. А в Каталонии как раз Суареса скоро будут отправлять на пенсию...
+1
0

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