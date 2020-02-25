СМИ: Реал внимательно следит за прогрессом Холанда - трансфер может состояться летом

Эрлинг Холанд проводит великолепный сезон как с точки зрения статистики, так и с точки зрения игры. Нет ничего удивительного, что за ним следят многие топ клубы Европы.

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Как сообщает ElChiringuito, за его прогрессом очень внимательно следит мадридский "Реал". Есть вероятность, что уже летом он сделает ставку на трансфер норвежца.

Форвард может стать заменой для Карима Бензема, которому в этом году будет уже 33 года. Купленный ему на смену Лука Йович пока не впечатляет.

¡Atento! "El Real MADRID seguirá HAALAND. Si continúa este RENDIMIENTO, puedes PLANTEARTE esa OPERACIÓN", @JLSanchez78 en #ChiringuitoHaaland pic.twitter.com/8E659PbWH5 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 25, 2020

В текущем сезоне на счету Эрлинга Холанда 40 голов в 30-ти матчах. Ранее стала известна его клаусула.