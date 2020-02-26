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Агент Бензема подтвердил, что француз подписал новый контракт с Реалом

Испания
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Француз еще два года проведет в Мадриде

Агент Бензема подтвердил, что француз подписал новый контракт с Реалом
UA-Футбол
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Агент Карима Бензема официально подтвердил, что его клиент продлил сделку с мадридским "Реалом".

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"Карим недавно подписал новый контракт до 2022 года, это официально. У него все здорово с клубом, он прекрасно себя здесь чувствует", - цитирует слова агента испанский источник AS.

Бензема играет за "сливочных" с лета 2009 года. С того времени на его счету 240 голов в 409 матчах. С мадридцами он завоевал 18 трофеев, в том числе 4 Лиги Чемпионов.

Ранее сообщалось, что "Реал" не удачно ведет переговоры о контракте со своим капитаном.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид)
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Источник:
AS
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