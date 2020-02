Тер Штеген накричал на Семеду в матче с Наполи и рассмешил фанатов Ливерпуля

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген эмоционально отреагировал на поведение партнёра в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи" (1:1).

На последней добавленной к основному времени встречи минуте итальянская команда проводила атаку по левому флангу и заработала угловой. Увидев, как защитник Нелсон Семеду неспеша идёт к воротам, не обращая внимания на соперников, тер Штеген накричал на него. Португалец мгновенно опомнился и развернулся в сторону углового флажка.

В социальных сетях стали появляться следующие комментарии фанатов мерсисайдцев:

"Тер Штеген кричит на Семеду, чтобы избежать ещё одного быстрого розыгрыша углового. У них всё ещё травма".

"Обожжённый ребёнок боится огня. Тер Штеген относится к этому серьёзно".

"Ха-ха, травма"

????| ter Stegen shouting at Semedo to watch out for a corner taken quickly ???? pic.twitter.com/fcJ3o4DPpC