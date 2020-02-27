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Тер Штеген накричал на Семеду в матче с Наполи и рассмешил фанатов Ливерпуля

Испания
(1 голосов)

С этого посмеялись фанаты Ливерпуля

Тер Штеген накричал на Семеду в матче с Наполи и рассмешил фанатов Ливерпуля
Новина українською

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген эмоционально отреагировал на поведение партнёра в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи" (1:1).

На последней добавленной к основному времени встречи минуте итальянская команда проводила атаку по левому флангу и заработала угловой. Увидев, как защитник Нелсон Семеду неспеша идёт к воротам, не обращая внимания на соперников, тер Штеген накричал на него. Португалец мгновенно опомнился и развернулся в сторону углового флажка.

В социальных сетях стали появляться следующие комментарии фанатов мерсисайдцев:

"Тер Штеген кричит на Семеду, чтобы избежать ещё одного быстрого розыгрыша углового. У них всё ещё травма".

"Обожжённый ребёнок боится огня. Тер Штеген относится к этому серьёзно".

"Ха-ха, травма"

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В статье: Барселона Марк-Андре тер Штеген Нелсон Семеду Нельсон Семеду
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Комментарии (2)
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skopa (Харьков)
27.02.2020 в 17:40
Так и с тобой не было толчка..Рамос попытался схватить за руку, да неудачно,а ты уже от радости нырнул с двух ног- оказалось рановато...
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-2
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Spokoyno (Киев)
27.02.2020 в 17:27
Та зуб Марк на Нельсона має! Бо саме Семеду уклонився, коли Барселона пропустила.
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-1

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