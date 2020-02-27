СМИ: Реал готов подписать Салаха из-за высокой цены на Мбаппе

После вчерашнего поражения от "Ман Сити", мадридский "Реал" начал строить планы на летнюю трансферную кампанию. Уже сейчас готовится топ трансфер.

Как сообщает Mundo Dеportivo, с ссылкой на Daily Mail, "сливочные" будут готовы подписать Мохамеда Салаха. Перед этим будет продан Гарет Бэйл.

Несмотря на то, что для Зидана приоритет - Килиан Мбаппе, высокая цена на француза заставила мадридцев пересмотреть планы. На трансфер Салаха может быть выделено 126 миллионов фунтов.

Ранее была информация, что также "Реал" готов побороться за лучшего защитника мира.