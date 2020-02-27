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СМИ: Реал готов подписать Салаха из-за высокой цены на Мбаппе

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СМИ: Реал готов подписать Салаха из-за высокой цены на Мбаппе
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После вчерашнего поражения от "Ман Сити", мадридский "Реал" начал строить планы на летнюю трансферную кампанию. Уже сейчас готовится топ трансфер.

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Как сообщает Mundo Dеportivo, с ссылкой на Daily Mail, "сливочные" будут готовы подписать Мохамеда Салаха. Перед этим будет продан Гарет Бэйл.

Несмотря на то, что для Зидана приоритет - Килиан Мбаппе, высокая цена на француза заставила мадридцев пересмотреть планы. На трансфер Салаха может быть выделено 126 миллионов фунтов.

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Ранее была информация, что также "Реал" готов побороться за лучшего защитника мира.

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В статье: Гарет Бэйл Реал (Мадрид) Ливерпуль Мохамед Салах Килиан Мбаппе
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Комментарии (4)
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Loader (Днепр)
27.02.2020 в 19:29
Все это журналистская фигня. Взято неизвестно где и сказано ни о чем. За 4 месяца до трансферного окна? Просто нечем заполнить полки, как в совковом магазине.
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svat1303 (Днепр)
27.02.2020 в 19:21
200£ как минимум.или нах..
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okolegko (Київ)
27.02.2020 в 18:52
Бажати, як кажуть не шкідливо. Але Реал, схоже, хоче скупити всіх, проте ніхто не погоджується — немає дурних
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аалекс ( Крым)
27.02.2020 в 18:26
Цену сбивают. Вряд ли Реал откажется от мысли заполучить Мбаппе.
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