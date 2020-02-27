Брайтвайт: Если бы футбол был религией, Месси был бы Богом

Новичок "Барселоны" Мартин Брайтвайт высказал несколько комплиментов в адрес капитана клуба Лео Месси.

"Никто не может делать такие вещи, как Месси. Если бы футбол был религией, то он был бы Богом. Нам очень повезло, что он играет с нами в одной команде.

"Эль-Классико"? Это самый важный матч в сезоне. Нам нужно серьезно к нему подготовиться. С нетерпением жду этого поединка", - приводит слова форварда Marca.

Отметим, что встреча между "Реалом" и "Барселоной" состоится 1-го марта.