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Брайтвайт: Если бы футбол был религией, Месси был бы Богом
Многие игроки каталонцев с ним согласятся
Новичок "Барселоны" Мартин Брайтвайт высказал несколько комплиментов в адрес капитана клуба Лео Месси.
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"Никто не может делать такие вещи, как Месси. Если бы футбол был религией, то он был бы Богом. Нам очень повезло, что он играет с нами в одной команде.
"Эль-Классико"? Это самый важный матч в сезоне. Нам нужно серьезно к нему подготовиться. С нетерпением жду этого поединка", - приводит слова форварда Marca.
Отметим, что встреча между "Реалом" и "Барселоной" состоится 1-го марта.
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27.02.2020 в 20:47
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