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Брайтвайт: Если бы футбол был религией, Месси был бы Богом

Испания
(2 голосов)

Многие игроки каталонцев с ним согласятся

Брайтвайт: Если бы футбол был религией, Месси был бы Богом
UA-Футбол
Новина українською

Новичок "Барселоны" Мартин Брайтвайт высказал несколько комплиментов в адрес капитана клуба Лео Месси.

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"Никто не может делать такие вещи, как Месси. Если бы футбол был религией, то он был бы Богом. Нам очень повезло, что он играет с нами в одной команде.

"Эль-Классико"? Это самый важный матч в сезоне. Нам нужно серьезно к нему подготовиться. С нетерпением жду этого поединка", - приводит слова форварда Marca.

Отметим, что встреча между "Реалом" и "Барселоной" состоится 1-го марта.

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В статье: Лионель Месси Барселона Мартин Брайтвайт
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Комментарии (1)
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Loader (Днепр)
27.02.2020 в 20:47
Как обычно: кусочек интервью. Но вброс безымянного писателя каков: многие каталонцы... Вам что там, в редакции: Реал футболки бесплатно раздарил?)) Детский сад. p.s. Может быть, не только каталонцы?
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