"Вокруг Крооса что-то происходит". Экс-игрок Реала недоволен отсутствием немца в матче ЛЧ

Экс-игрок "Реала", а ныне эксперт на испанском телеканале, Альваро Бенито высказал свое мнение касательно отсутствия Тони Крооса во вчерашнем поединке.

"Он даже не выходил на разминку. Его можно было выпустить согреться, чтобы у него была мысль, что он сможет сыграть. Когда "Сити" забил второй, им можно было бы усилить игру.

Я видел матч и слышал Зидана после игры. Могу сказать, что вокруг Крооса что-то происходит", - приводит слова Бенито AS.

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Ранее Тони рассказал, как был близок к переходу в "МЮ".