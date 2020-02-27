Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Вокруг Крооса что-то происходит". Экс-игрок Реала недоволен отсутствием немца в матче ЛЧ
Возможного его и правда не хватало
Экс-игрок "Реала", а ныне эксперт на испанском телеканале, Альваро Бенито высказал свое мнение касательно отсутствия Тони Крооса во вчерашнем поединке.
Читайте такжеРеал - Манчестер Сити 1:2. Приношение в жертву
"Он даже не выходил на разминку. Его можно было выпустить согреться, чтобы у него была мысль, что он сможет сыграть. Когда "Сити" забил второй, им можно было бы усилить игру.
Я видел матч и слышал Зидана после игры. Могу сказать, что вокруг Крооса что-то происходит", - приводит слова Бенито AS.
Читайте такжеКроос: Не хочу играть в футбол в 38 лет
Ранее Тони рассказал, как был близок к переходу в "МЮ".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...