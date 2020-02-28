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Атлетико готов побороться за Виллиана

Испания
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И заменить им ненужного француза

Атлетико готов побороться за Виллиана
UA-Футбол
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Ближайшим летом у Виллиана заканчивается контракт с лондонским "Челси". Сам бразилец не уверен, что он останется в команде.

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Как сообщает Tuttomercatoweb, внимательно за вингером следит "Атлетико". Представители мадридцев планируют в ближайшее время вступить в переговоры с ним.

По планам руководства, Виллиан должен будет заменить в "Атлетико" Лемара. Француз, пришедший в 2018-м году, не сумел стать основным игроком и принес "матрасникам" мало пользы.

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В этом сезоне на счету Виллиана 31 матч и 6 голов.

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В статье: Виллиан Атлетико (Мадрид) Челси (Лондон) Тома Лемар
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