Атлетико готов побороться за Виллиана

Ближайшим летом у Виллиана заканчивается контракт с лондонским "Челси". Сам бразилец не уверен, что он останется в команде.

Как сообщает Tuttomercatoweb, внимательно за вингером следит "Атлетико". Представители мадридцев планируют в ближайшее время вступить в переговоры с ним.

По планам руководства, Виллиан должен будет заменить в "Атлетико" Лемара. Француз, пришедший в 2018-м году, не сумел стать основным игроком и принес "матрасникам" мало пользы.

В этом сезоне на счету Виллиана 31 матч и 6 голов.