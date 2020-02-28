Рамос: Месси - один из величайших игроков в истории

В предверии "Эль-Классико" капитан "Реала" Серхио Рамос высказался о персоне Лионеля Месси.

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"Месси - один из величайших игроков в истории. Я проявляю к нему огромное уважение. Желаю ему продолжать показывать великолепную игру, но только если это не сказывается негативно на "Реале".

Это непросто, но я очень уважаю Лео. Считаю, что он - один из лучших", - цитирует слова Рамоса Goal.

Отметим, что у испанца и аргентинца достаточно тяжелые отношения на поле - он часто вступают в конлфикты, после которых в ход идут желтые и красные карточки.