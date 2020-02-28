  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Рамос: Месси - один из величайших игроков в истории
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рамос: Месси - один из величайших игроков в истории

Испания
(2 голосов)

Не часто такое услышишь от капитана "Реала"

Рамос: Месси - один из величайших игроков в истории
UA-Футбол
Новина українською

В предверии "Эль-Классико" капитан "Реала" Серхио Рамос высказался о персоне Лионеля Месси.

Читайте такжеСерхио Рамос: Месси в перерыве оказал давление на арбитра

"Месси - один из величайших игроков в истории. Я проявляю к нему огромное уважение. Желаю ему продолжать показывать великолепную игру, но только если это не сказывается негативно на "Реале".

Это непросто, но я очень уважаю Лео. Считаю, что он - один из лучших", - цитирует слова Рамоса Goal.

Отметим, что у испанца и аргентинца достаточно тяжелые отношения на поле - он часто вступают в конлфикты, после которых в ход идут желтые и красные карточки.

Читайте такжеСуарес: Победа Барселоны в Эль-Классико нанесет сильный удар по Реалу
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Рамос Лионель Месси Барселона Реал (Мадрид) Реал - Барселона
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...