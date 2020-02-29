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Зинедин Зидан: Не нужно спекулировать по поводу Крооса. Мы проиграли Сити не из-за этого

Испания
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Наставник "сливочных" высказался перед "эль-классико"

Зинедин Зидан: Не нужно спекулировать по поводу Крооса. Мы проиграли Сити не из-за этого
Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями накануне встречи с "Барселоной", а также ответил на вопрос, почему хавбек "сливочных" Тони Кроос не вышел на поле в матче 1/8 Лиги Чемпионов против "Ман Сити".

"Когда результата нет, это работа медиа все проанализировать, однако поражение случилось не из-за отсутствия Крооса.

Было принято решение, я выбрал другой состав. Не нужно спекулировать, у нас большой выбор. Плохие результаты – это щепетильный момент. Да, результаты у нас действительно не лучшие, но подобное случается.

Мы знаем, что можем все исправить. У нас достаточно сил, и фанаты поддерживают нас. Я понимаю, что они могут быть разочарованы, но мы выложимся на 100%", – рассказал Зинедин Зидан.

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В статье: Тони Кроос Зинедин Зидан Лига чемпионов Барселона Манчестер Сити (Англия) Реал (Мадрид)
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