Зинедин Зидан: Не нужно спекулировать по поводу Крооса. Мы проиграли Сити не из-за этого

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями накануне встречи с "Барселоной", а также ответил на вопрос, почему хавбек "сливочных" Тони Кроос не вышел на поле в матче 1/8 Лиги Чемпионов против "Ман Сити".

"Когда результата нет, это работа медиа все проанализировать, однако поражение случилось не из-за отсутствия Крооса.

Было принято решение, я выбрал другой состав. Не нужно спекулировать, у нас большой выбор. Плохие результаты – это щепетильный момент. Да, результаты у нас действительно не лучшие, но подобное случается.

Мы знаем, что можем все исправить. У нас достаточно сил, и фанаты поддерживают нас. Я понимаю, что они могут быть разочарованы, но мы выложимся на 100%", – рассказал Зинедин Зидан.