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Примера. 26-й тур. Реал Сосьедад минимально переиграл Вальядолид, Эйбар разгромил Леванте

Испания
(1 голосов)

Тур Эль-Класико

Примера. 26-й тур. Реал Сосьедад минимально переиграл Вальядолид, Эйбар разгромил Леванте
Ігор Семйон Автор UA-Футбол

"Реал Сосьедад" претендует на зону Лиги чемпионов, поэтому побеждать соперников вроде "Вальядолида" обязан. Пусть не смущает минимальная разница в счете – баски заслужили свое превосходство. Были агрессивны и целенаправленные, разнообразнее и более организованы.

Гол забил Аднан Янузай в несвойственном для себя стиле игры головой после шикарно разыгранной комбинации. Были ли шансы у "Вальядолида" отыграться? Один удар в створ ворот в течение девяноста минут – не тот показатель, которым можно удивить.

Примера. 26-й тур. Реал Сосьедад минимально переиграл Вальядолид, Эйбар разгромил Леванте - изображение 1

Сан-Себастьян. Стадион Аноэта
"Реал Сосьедад" - "Вальядолид" 1:0
Гол: Аднан Янузай 60

"Реал Сосьедад": Алекс Ремиро, Микель Мерино, Аднан Янузай, Александер Исак (Виллиан Жозе 62), Начо Монреаль, Мартин Эдегор (Лука Фуэнтес 90+2), Робен Ле Норман, Микель Оярсабаль (Андер Барренечеа 69), Игор Субельдия, Хосеба Сальдуа, Ариц Элустондо

"Вальядолид": Хорди Масип, Хоакин Фернандес (Оскар Плано 63), Кико, Энес Унал, Серхио Наварро, Рубен Алькарас, Рауль Гарсия, Федерико Сан Эметерио (Педро Порро 75), Хави Мойяно, Сандро Рамирес, Мохаммед Салису

Предупреждения: Ариц Элустондо 26 - Серхио Наварро 70

В предыдущем туре "Леванте" ошеломил "Реал", но удержаться на волне успеха оказалось задачей сверхсложной. Оно и неудивительно, ведь "лягушата" играли на выезде, а чужие поля для них не гостеприимны. Перед этим туром "Леванте" проиграл четыре подряд гостевых поединка, а сегодня серия продлилась.

Смущает тренера и то, как проиграл "Леванте" – лишь второй раз в сезоне разница в количестве мячей превысила два не в пользу "лягушат". Хотя игра не предвещала разгрома. "Эйбар" меньше владел мячом, меньше атаковал, но поразил соперника эффективностью. И могла она быть еще лучше, если бы автор дубля Шарлес реализовал пенальти.

3:0 – "Ейбар" победил впервые за последние пять туров.

Примера. 26-й тур. Реал Сосьедад минимально переиграл Вальядолид, Эйбар разгромил Леванте - изображение 2

Эйбар. Стадион Ипуруа
"Эйбар" - "Леванте" 3:0
Голы: Шарлес Диас де Оливейра 27, Шарлес Диас де Оливейра 48, Фабиан Орельяна 84

"Эйбар": Родригес Йоэль, Фабиан Орельяна, Педро Бигас, Серхи Энрич (Энрике Гарсия 88), Папа Кули Диоп, Паулу Оливейра, Хосе Анхель, Себастьян Кристофоро, Анайц Арбилья, Шарлес Диас де Оливейра (Гонсало Эскаланте 78), Педро Леон (Пабло де Бласис 84)

"Леванте": Айтор Фернандес, Борха Майораль (Серхио Леон 67), Антонио Гарсия, Энис Барди, Хосе Моралес, Серхио Постиго, Никола Вукчевич (Гонсало Мелеро 67), Бруно Гонсалес, Хорхе Мирамон, Хосе Кампанья, Рохер Марти

Предупреждения: Серхи Энрич 50, Фабиан Орельяна 60, Хосе Анхель 62 - Хорхе Мирамон 71, Серхио Постиго 72
Нереализованный пенальти: Шарлес Диас де Оливейра 72

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В статье: Валенсия (Испания) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Бетис (Севилья) Леванте (Валенсия) Вальядолид (Испания) Эйбар
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Комментарии (2)
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Не РЕАЛист (повезло)
29.02.2020 в 17:00
Ух ты. И это Леванте, который обыграл Реал? Страшно подумать, что сделал бы с Реалом Эйбар, если бы играли сегодня.))
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Loader (Днепр)
29.02.2020 в 18:15
Да ладно.) Не забывай, что они и Барсу поимели. Классический случай, когда команда настраивается на лидеров, а потом сыпется с равными.
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