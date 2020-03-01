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Зидан: Отдадим всё ради победы в Эль-Классико

Испания
(1 голосов)

Мадридцы настроены вернуть себе лидерство в чемпионате

Зидан: Отдадим всё ради победы в Эль-Классико
Новина українською

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча 26-го тура чемпионата Испании с "Барселоной".

"Формула на классико – голова, сердце и единство. Все чрезвычайно мотивированы. Предстоит красивый матч, и у нас есть прекрасная возможность показать хороший футбол. Мы сделаем все возможное, чтобы победить.

В игре против такого хорошего соперника может произойти все, но важно, как мы отреагируем. Нам придется играть в том же духе, что и первые 78 минут против "Манчестер Сити". Каждая игра важна для "Реала". Мы играем за три очка. Понимаем, что этот матч отличается от остальных.

Мы дома и отдадим все, что у нас есть. После этого будет еще 12 матчей, и мы будем бороться. У нас есть шанс быть частью таких матчей, нужно наслаждаться этим. Это футбол, нам придется держаться вместе и сосредоточиться на игре", – сказал Зидан официальному сайту клуба.

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В статье: Зинедин Зидан Барселона Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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Krivbass6 (Кривой Рог)
01.03.2020 в 12:40
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