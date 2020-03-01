  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Йович не попал в заявку на Эль-Классико
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Йович не попал в заявку на Эль-Классико

Испания
(1 голосов)

Зато нашлось место Бэйлу и Мариано

Йович не попал в заявку на Эль-Классико
Новина українською

Зинедин Зидан определился с заявкой на матч 26-го тура чемпионата Испании с "Барселоной".

В список вошли Гарет Бэйл и Мариано Диас, а вот места для Луки Йовича в нём не нашлось.

  • Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Тони Фуйдиас.
  • Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди.
  • Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско.
  • Нападающие: Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Мариано Диас, Винисиус Жуниор.

Эль-Классико состоится сегодня. Начало встречи – в 22:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Реал (Мадрид) Лука Йович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...