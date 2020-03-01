Йович не попал в заявку на Эль-Классико

Зинедин Зидан определился с заявкой на матч 26-го тура чемпионата Испании с "Барселоной".

В список вошли Гарет Бэйл и Мариано Диас, а вот места для Луки Йовича в нём не нашлось.

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Тони Фуйдиас.

Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско.

Нападающие: Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Мариано Диас, Винисиус Жуниор.

Эль-Классико состоится сегодня. Начало встречи – в 22:00.