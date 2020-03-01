Мести не состоялось. Альбасете с Зозулей не смог победить Райо Вальекано

"Альбасете" и "Райо Вальекано" – заклятые враги, принципиальные соперники из-за персоны Романа Зозули. В первом круге матч между этими командами, напомним, был приостановлен из-за того, что болельщики "Райо" оскорбляли украинца, который когда-то был в структуре этого клуба, но так и не сыграл за команду ни одного поединка. Игра первого круга продолжалась всего 45 минут. А юридические разборки по ней продолжаются до сих пор.

У "Альбасете" был отличный шанс отомстить "Райо Вальекано" в домашнем поединке. Впрочем, команда Романа Зозуля, до сих пор не вышедшая из кризиса, не смогла победить. Игра завершилась со счетом 1:1, а голы были забиты в конце первого тайма.

Роман Зозуля провел на поле 75 минут, результативными действиями не отличился. "Альбасете", вообще, только дважды попал в створ ворот, хотя попыток угрожать сопернику было больше. У "Райо" из семи ударов пять попали в створ. Также гости существенно превосходили соперника по показателю владения мячом.

После тридцати туров "Райо Вальекано" претендует на зону плей-офф за повышение в классе, а "Альбасете" ненамного опережает зону вылета.

Сегунда. 30-й тур

"Альбасете" – "Райо Вальекано" 1:1

Голы: Педро Санчес 44 – Ясин Касми 32