Примера. 26-й тур. Севилья с трудом одолела Осасуну

"Севилья" снова едва не вляпалась в неприятную историю. Победа над "Хетафе" 3:0, добытая в прошлом туре, не стала точкой опоры для команды. Сегодня Хулен Лопетеги снова был в шаге от неприятного результата, но пришел к успеху в обмен на нервные клетки.

Результат для "Севильи" невнятный, но матч яркий. В первом тайме хозяева не испытывали проблем и спокойно забили два гола. С учетом того, что "Осасуна" почти не атаковала, сомнения в победе андалусийцев развеялись. А когда Эррера сыграл руками вне пределов своей штрафной и получил прямую красную карточку, "Севилью" заблаговременно можно было поздравлять. Но против была "Осасуна".

Сначала гол Аридане после подачи со штрафного, а затем реализованный Торресом пенальти шокировали "Севилью". Правда, судьба отдала должок за сомнительный одиннадцатиметровый (ведь мяч попал с близкого расстояния в прижатую руку), поспособствовав голу Юссефа Эн-Несири на 90+3-й минуте.

Отскочила "Севилья" от потери очков.

Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Осасуна" 3:2

Голы: Юссеф Эн-Несири 13, Лукас Окампос 45+1, Юссеф Эн-Несири 90+3 - Аридане Эрнандес 64, Роберто Торрес 74 (пен.)

"Севилья": Яссин Буну, Серхи Гомес, Лукас Окампос, Рони Лопес (Сусо 66), Жюль Кунде, Хесус Навас, Франко Васкес (Люк де Йонг 75), Серхио Эскудеро, Оливер Торрес, Фернандо Франсиско Режес (Неманья Гудель 32), Юссеф Эн-Несири

"Осасуна": Серхио Эррера, Давид Гарсия, Энрик Галлего, Факундо Ронкалья, Ойер Санхурхо, Хосе Арнаис (Рубен Андраде 56), Дарко Брашанац, Аридане Эрнандес, Первис Эступинан, Роберто Торрес (Гарсия Унай 90), Антонио Латорре (Рубен Гарсия 79)

Предупреждения: Фернандо Франсиско Режес 15, Оливер Торрес 84 - Энрик Галлего 76, Дарко Брашанац 85

Удаление: Серхио Эррера 54