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Мартинес: Рассчитываем на возвращение Эдена Азара к Евро-2020
Наставник "красных дьяволов" надеется на скорейшее возвращение своего капитана
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес надеется на скорейшее восстановления после травмы одного из лидеров его коллектива Эдена Азара.
"Я рассчитываю на то, что Азар сможет сыграть на Евро-2020. Последние две недели были трудными, но сейчас начался обратный отсчет до его возвращения.
Есть вероятность, что он сможет вернуться в состав Реала до конца сезона, и мы уверены в этом", — сказал Мартинес Marca.
Из-за травм Азар провёл всего 15 матчей за "Реал" в сезоне, отметившись одним голом и пятью результативными передачами. Его восстановление ожидается к конце мая.
Всего после перехода в королевский клуб Эден пропустил уже более 100 дней. Впереди еще ждёт еще около 80-90 в лазарете.