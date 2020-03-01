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Мартинес: Рассчитываем на возвращение Эдена Азара к Евро-2020

Испания
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Наставник "красных дьяволов" надеется на скорейшее возвращение своего капитана

Мартинес: Рассчитываем на возвращение Эдена Азара к Евро-2020
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес надеется на скорейшее восстановления после травмы одного из лидеров его коллектива Эдена Азара.

"Я рассчитываю на то, что Азар сможет сыграть на Евро-2020. Последние две недели были трудными, но сейчас начался обратный отсчет до его возвращения.

Есть вероятность, что он сможет вернуться в состав Реала до конца сезона, и мы уверены в этом", — сказал Мартинес Marca.

Из-за травм Азар провёл всего 15 матчей за "Реал" в сезоне, отметившись одним голом и пятью результативными передачами. Его восстановление ожидается к конце мая.

Всего после перехода в королевский клуб Эден пропустил уже более 100 дней. Впереди еще ждёт еще около 80-90 в лазарете.

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В статье: Эден Азар Роберто Мартинес Реал (Мадрид)
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