Мартинес: Рассчитываем на возвращение Эдена Азара к Евро-2020

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес надеется на скорейшее восстановления после травмы одного из лидеров его коллектива Эдена Азара.

"Я рассчитываю на то, что Азар сможет сыграть на Евро-2020. Последние две недели были трудными, но сейчас начался обратный отсчет до его возвращения. Есть вероятность, что он сможет вернуться в состав Реала до конца сезона, и мы уверены в этом", — сказал Мартинес Marca.

Из-за травм Азар провёл всего 15 матчей за "Реал" в сезоне, отметившись одним голом и пятью результативными передачами. Его восстановление ожидается к конце мая.

Всего после перехода в королевский клуб Эден пропустил уже более 100 дней. Впереди еще ждёт еще около 80-90 в лазарете.