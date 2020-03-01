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Роналду приехал на Бернабеу, чтобы посетить матч между Реалом и Барсой
Португалец решил посмотреть "эль-классико"
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду прибыл "Сантьяго Бернабеу", чтобы посетить "эль-классико" между "Реалом" и "Барселоной".
Напомним, 35-летний португалец играл за "сливочных" в период 2009-2018 годов. В составе мадридцев Криштиану провел 438 матчей, в которых забил 451 гол.
????????¡LLEGA CRISTIANO RONALDO al Santiago Bernabéu!— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 1, 2020
¡Estamos en DIRECTO en YouTube #ChiringuitoInside! https://t.co/L6WbGoAtSE pic.twitter.com/jIxdCrMuYQ
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Комментарии (1)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
01.03.2020 в 22:34
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