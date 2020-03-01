Роналду приехал на Бернабеу, чтобы посетить матч между Реалом и Барсой

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду прибыл "Сантьяго Бернабеу", чтобы посетить "эль-классико" между "Реалом" и "Барселоной".

Напомним, 35-летний португалец играл за "сливочных" в период 2009-2018 годов. В составе мадридцев Криштиану провел 438 матчей, в которых забил 451 гол.