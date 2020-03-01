  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Роналду приехал на Бернабеу, чтобы посетить матч между Реалом и Барсой
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роналду приехал на Бернабеу, чтобы посетить матч между Реалом и Барсой

Испания
(1 голосов)

Португалец решил посмотреть "эль-классико"

Роналду приехал на Бернабеу, чтобы посетить матч между Реалом и Барсой
Новина українською

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду прибыл "Сантьяго Бернабеу", чтобы посетить "эль-классико" между "Реалом" и "Барселоной".

Напомним, 35-летний португалец играл за "сливочных" в период 2009-2018 годов. В составе мадридцев Криштиану провел 438 матчей, в которых забил 451 гол.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Барселона Реал (Мадрид) Сантьяго Бернабеу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
01.03.2020 в 22:34
За Барсу поболеть? :)
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...