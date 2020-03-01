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Матч с Барсой стал для Бензема 500-м в составе Реала

Испания
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Карим - легенда "сливочных"

Матч с Барсой стал для Бензема 500-м в составе Реала
Новина українською

В рамках 26-го тура Ла Лиги "Реал" принимает на "Барселону".

Нападающий "сливочных" Карим Бензема вышел на этот поединок в стартовом составе. Таким образом, французский форвард проводит свой 500-й матч в составе мадридцев.

32-летний Бензема стал 14-м футболистом в истории "Реала", которому покорилось данное достижение.

В футболке "Реала" Карим забил 240 голов.

Матч с Барсой стал для Бензема 500-м в составе Реала - изображение 1

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В статье: Карим Бензема Барселона Реал (Мадрид) Ла Лига
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