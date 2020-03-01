Испания
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Матч с Барсой стал для Бензема 500-м в составе Реала
Карим - легенда "сливочных"
В рамках 26-го тура Ла Лиги "Реал" принимает на "Барселону".
Нападающий "сливочных" Карим Бензема вышел на этот поединок в стартовом составе. Таким образом, французский форвард проводит свой 500-й матч в составе мадридцев.
32-летний Бензема стал 14-м футболистом в истории "Реала", которому покорилось данное достижение.
В футболке "Реала" Карим забил 240 голов.
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