Примера. 26-й тур. Реал - Барселона 2:0. С трусостью Вальверде было лучше, или Даже Брайтвайт не помог

В матче первого круга "Барса" и "Реал" сыграли в нулевую ничью, а сегодня команды были далеки от такого результата. И если для "Реала", который атаковал и на "Камп Ноу", и сегодня на "Бернабеу", состоялся закономерный шаг вперед, то "Барса" откатилась назад. Бывшего тренера критиковали за трусость, но она давала какой-никакой результат.

Эрнесто Вальверде боялся идти вперед на "Камп Ноу", а вот Кике Сетьен на "Бернабеу" своих подопечных не сдерживал. Впрочем, надо обратить внимание на то, что каталонцы лишь 60 процентов игрового времени владели мячом. То есть, фактически, отступились от стиля тики-таки и выискивали пространство на половине поля агрессивного, настойчивого, но не супер-эффективного, - как и в первом круге, - "Реала". И "Барса" была ближе к голу в первой 45-минутке.

Один только Гризманн наработал на поход в церковь и свечку за свою карьеру, ведь два его промаха с убойных позиций могут подорвать авторитет француза в глазах болельщиков и даже тренера. Промахнулся и Артуро Видаль, а вот Артур в рамку попал. Однако его удар стал добычей для Куртуа. Как и один из двух ударов Месси. А вот вторая попытка Лионеля и третий удар в створ в целом в первом тайме заставили бельгийца трудиться в поте лица. Зидан хлопал в ладоши, когда Тибо тянул: он в своего звездного подопечного верит как никто.

А что "Реал"? Стиль "продавить и протолкать" приносил дивиденды, но не помогал мадридцам очертить свое преимущество в протоколе матча. Атаки проходили исправно, фланги пульсировали, однако завершающие удары таили в себе слишком много спортивной злости и были неточны. Дважды Тони Кроос, однажды Карим Бензема, еще раз Иско били выше ворот или сильно мимо стойки. Винисиус попал в рамку, но слишком прямолинейно. Третий подряд тайм этого противостояния в текущем сезоне завершился нулями.

Зато второй тайм "Реал" начал безумно активно. И, надо сказать, лишь чудом не вышел вперед. И это чудо имело вполне конкретное имя – Марк-Андре тер Штеген. Сначала немец просто феерично потянул мяч из-под перекладины после безупречного удара Иско с места. А потом среагировал на удар Иско головой с близкого расстояния, притормозив полет мяча так, что Пике успел подстраховать на линии. И даже с ударом Рамоса из офсайда справился – немец поймал кураж и доказал, что в матчах с достойными соперниками он не менее важный игрок для "Барсы", чем Лео Месси.

Впрочем, если аргентинец был бессилен в силу (простите за сумбур) своего пешего темпа, то тер Штеген сегодня просто стал заложником обстоятельств. Он единственный, кого жалко после этого поражения. На 71-й минуте в ходе очередного напора соперника он спасти не мог, потому что удар Винисиуса с острого угла скорректировал рикошет от Пике. Надо отметить другое: Кроос отдал передачу на Вини в статическом положении, Семеду где-то гулял, а Брайтвайт, который ситуативно страховал в зоне, провалился. Перед тем датчанин не забил после своего первого прикосновения к мячу, проиграв дуэль Куртуа. Что ж, на каком-нибудь "Леганесе" отыграется.

"Барса" после пропущенного мяча пошла вперед, но это был лишь ситуативный всплеск активности перед полным затуханием. Месси вырывался на ворота, однако Марсело легко достал не слишком быстрого нынче аргентинца. Ну а Мадрид не ослаблял хватки и аккуратно перед финальным свистком забил во второй раз. Примечательно, что сделал это дебютант игры текущего сезона Мариано. И снова ударом с острого угла, на этот раз – без рикошета.

Этот матч можно рассматривать под разными углами. Мы же в выводах остановимся на том, что "Барса" сделала шаг назад по сравнению с каденцией Вальверде, который и дома не проигрывал "Реалу", и на "Бернабеу" брал свое. А еще этот матч показал, что у мадридцев процесс смены поколений (посмотрите на фамилии и возраст авторов голов) проходит своим темпом, а "Барса" и дальше движется в темпе ветеранов.

Борьба за чемпионство продолжается.

Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Барселона" 2:0

Голы: Винисиус Жуниор 71, Мариано 90+2

"Реал": Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Тони Кроос, Карим Бензема (Мариано 90+1), Марсело, Карлос Каземиро, Федерико Вальверде (Лукас Васкес 86), Иско (Лука Модрич 79), Винисиус Жуниор

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Нелсон Семеду, Херард Пике, Серхио Бускетс, Артур Рамос (Иван Ракитич 81), Лионель Месси, Антуан Гризманн (Анссумане Фати 81), Хорди Альба, Френки де Йонг, Артуро Видаль (Мартин Брайтвайт 69), Самуэль Юмтити

Предупреждения: Винисиус Жуниор 10, Даниэль Карвахаль 19 - Хорди Альба 19, Лионель Месси 85