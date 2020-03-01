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Примера. 26-й тур. Реал - Барселона 2:0. С трусостью Вальверде было лучше, или Даже Брайтвайт не помог

Испания
(3 голосов)

Винисиус терроризировал защиту Барсы, забил даже дебютант сезона

Примера. 26-й тур. Реал - Барселона 2:0. С трусостью Вальверде было лучше, или Даже Брайтвайт не помог
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче первого круга "Барса" и "Реал" сыграли в нулевую ничью, а сегодня команды были далеки от такого результата. И если для "Реала", который атаковал и на "Камп Ноу", и сегодня на "Бернабеу", состоялся закономерный шаг вперед, то "Барса" откатилась назад. Бывшего тренера критиковали за трусость, но она давала какой-никакой результат.

Примера. 26-й тур. Реал - Барселона 2:0. С трусостью Вальверде было лучше, или Даже Брайтвайт не помог - изображение 1

Эрнесто Вальверде боялся идти вперед на "Камп Ноу", а вот Кике Сетьен на "Бернабеу" своих подопечных не сдерживал. Впрочем, надо обратить внимание на то, что каталонцы лишь 60 процентов игрового времени владели мячом. То есть, фактически, отступились от стиля тики-таки и выискивали пространство на половине поля агрессивного, настойчивого, но не супер-эффективного, - как и в первом круге, - "Реала". И "Барса" была ближе к голу в первой 45-минутке.

Один только Гризманн наработал на поход в церковь и свечку за свою карьеру, ведь два его промаха с убойных позиций могут подорвать авторитет француза в глазах болельщиков и даже тренера. Промахнулся и Артуро Видаль, а вот Артур в рамку попал. Однако его удар стал добычей для Куртуа. Как и один из двух ударов Месси. А вот вторая попытка Лионеля и третий удар в створ в целом в первом тайме заставили бельгийца трудиться в поте лица. Зидан хлопал в ладоши, когда Тибо тянул: он в своего звездного подопечного верит как никто.

Примера. 26-й тур. Реал - Барселона 2:0. С трусостью Вальверде было лучше, или Даже Брайтвайт не помог - изображение 2

А что "Реал"? Стиль "продавить и протолкать" приносил дивиденды, но не помогал мадридцам очертить свое преимущество в протоколе матча. Атаки проходили исправно, фланги пульсировали, однако завершающие удары таили в себе слишком много спортивной злости и были неточны. Дважды Тони Кроос, однажды Карим Бензема, еще раз Иско били выше ворот или сильно мимо стойки. Винисиус попал в рамку, но слишком прямолинейно. Третий подряд тайм этого противостояния в текущем сезоне завершился нулями.

Зато второй тайм "Реал" начал безумно активно. И, надо сказать, лишь чудом не вышел вперед. И это чудо имело вполне конкретное имя – Марк-Андре тер Штеген. Сначала немец просто феерично потянул мяч из-под перекладины после безупречного удара Иско с места. А потом среагировал на удар Иско головой с близкого расстояния, притормозив полет мяча так, что Пике успел подстраховать на линии. И даже с ударом Рамоса из офсайда справился – немец поймал кураж и доказал, что в матчах с достойными соперниками он не менее важный игрок для "Барсы", чем Лео Месси.

Примера. 26-й тур. Реал - Барселона 2:0. С трусостью Вальверде было лучше, или Даже Брайтвайт не помог - изображение 3

Впрочем, если аргентинец был бессилен в силу (простите за сумбур) своего пешего темпа, то тер Штеген сегодня просто стал заложником обстоятельств. Он единственный, кого жалко после этого поражения. На 71-й минуте в ходе очередного напора соперника он спасти не мог, потому что удар Винисиуса с острого угла скорректировал рикошет от Пике. Надо отметить другое: Кроос отдал передачу на Вини в статическом положении, Семеду где-то гулял, а Брайтвайт, который ситуативно страховал в зоне, провалился. Перед тем датчанин не забил после своего первого прикосновения к мячу, проиграв дуэль Куртуа. Что ж, на каком-нибудь "Леганесе" отыграется.

"Барса" после пропущенного мяча пошла вперед, но это был лишь ситуативный всплеск активности перед полным затуханием. Месси вырывался на ворота, однако Марсело легко достал не слишком быстрого нынче аргентинца. Ну а Мадрид не ослаблял хватки и аккуратно перед финальным свистком забил во второй раз. Примечательно, что сделал это дебютант игры текущего сезона Мариано. И снова ударом с острого угла, на этот раз – без рикошета.

Примера. 26-й тур. Реал - Барселона 2:0. С трусостью Вальверде было лучше, или Даже Брайтвайт не помог - изображение 4

Этот матч можно рассматривать под разными углами. Мы же в выводах остановимся на том, что "Барса" сделала шаг назад по сравнению с каденцией Вальверде, который и дома не проигрывал "Реалу", и на "Бернабеу" брал свое. А еще этот матч показал, что у мадридцев процесс смены поколений (посмотрите на фамилии и возраст авторов голов) проходит своим темпом, а "Барса" и дальше движется в темпе ветеранов.

Борьба за чемпионство продолжается.

Примера. 26-й тур. Реал - Барселона 2:0. С трусостью Вальверде было лучше, или Даже Брайтвайт не помог - изображение 5

Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" - "Барселона" 2:0
Голы: Винисиус Жуниор 71, Мариано 90+2

"Реал": Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Тони Кроос, Карим Бензема (Мариано 90+1), Марсело, Карлос Каземиро, Федерико Вальверде (Лукас Васкес 86), Иско (Лука Модрич 79), Винисиус Жуниор

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Нелсон Семеду, Херард Пике, Серхио Бускетс, Артур Рамос (Иван Ракитич 81), Лионель Месси, Антуан Гризманн (Анссумане Фати 81), Хорди Альба, Френки де Йонг, Артуро Видаль (Мартин Брайтвайт 69), Самуэль Юмтити

Предупреждения: Винисиус Жуниор 10, Даниэль Карвахаль 19 - Хорди Альба 19, Лионель Месси 85

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Реал - Барселона
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Комментарии (116)
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Algrab (Костопiль)
02.03.2020 в 01:38
Блін, знову Перес всіх купив...З Перемогою!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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0
0
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MES QUE UN CLUB
02.03.2020 в 01:36
Ну вот всю нечесть смыл в бане и на свободу с чистой совестью Ещё раз всех РЕАЛистов с победой, а наш Барсик снова битый, уже все рёбра болят
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+1
-1
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mafan (Рівне)
02.03.2020 в 00:50
Рикошети рикошетами, але Грізман так і не може заграти за Барсу. Кокер спаніель якийсь)) Шкода Суареса. шкода 3 очей. Але головне пройти Наполі та рухатись в ЛЧ далі.
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+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.03.2020 в 00:49
Как-то скучно без этого: "Великая Барселона провела отличный матч. Сетьен полностью переиграл зидана тактически, который все свои "трофеи" выиграл только благодаря судьям, УЕФА и коррупционеру-банкроту пересу. Гризманн опять выполнил большой объём незапланированных работ, Месси был лучшим и лишь дыркуа позорного реала незаслуженно воспрепятствовал заслуженным голам лучшего игрока мира Лео Месси. Арбитр матча Лаос, который является тайным поклонником реала, даже ни разу не посмотрел ВАР, чтобы выгнать с поля рамоса, а сидящий на трибуне пенсионер рональда всем своим гнусным видом показывал, что на стадион, который является тренировочным полем для великой Барселоны , он прокрался без билета, не заплатив налоги"))).
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+2
-2
oda1979 (Запорожье)
02.03.2020 в 00:59
А Перес где??? Не умеешь писать, не берись!
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0
0
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Не РЕАЛист (повезло)
02.03.2020 в 01:05
То тебя это раздражает, теперь скучно. Ты уже определись как-то.
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+1
-1
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Не РЕАЛист (повезло)
02.03.2020 в 00:45
Наверное Барсе необходим сезон без трофеев, иначе перемен не видать. Хотя там ещё и руководство какое-то мутное.
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+2
0
v.grischuk (Винница)
02.03.2020 в 00:24
РЕАЛьно все по делу!!! У Реала есть потенциал!! Посмотрим что покажут в ЛЧ испанкие клубы, или сойдут в тень как последние годы итальянские?!
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+3
0
Dimka26 (Чернигов)
02.03.2020 в 00:26
Италия сейчас на подъеме.
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+1
-2
v.grischuk (Винница)
02.03.2020 в 00:30
Я имею ввиду последние лет 5. Был Юве, Милан, Интер, Парма, Рома, Лацио...... Сейчас только начинают возрождаться! И то..... оде они в ЛЧ?
0
0
v.grischuk (Винница)
02.03.2020 в 00:34
Да, дожили, что Шахтер хочет Рому в ЛЕ))
+2
0
аалекс ( Крым)
02.03.2020 в 00:21
Скучноватый первый тайм, с небольшим преимуществом Барсы. Второй тайм - просто Огонь, в котором Реал не заметил соперника. Болел Реала с заслуженной победой.
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+4
-4
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Muxtarr (Днепр)
02.03.2020 в 00:19
Проиграли заслуженно. В первом тайме нужно было три своих 100% шанса реализовывать. Ну а во втором тайме была только одна команда на поле. Что произошло в перерыве - загадка. И это Реал на день позже в ЛЧ играл, и играл намного более энергозатратный матч. Но просто вмял Барсу в газон.Сезон без трофеев будет очень полезен этим зажравшимся пешеходам.
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+2
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.03.2020 в 00:21
Тут с Куртуа барсучки постоянно прикалываются, Дыркуа его называют. А он вытащил. А тер Штеген два в ближний пустил...
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+2
-3
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Muxtarr (Днепр)
02.03.2020 в 00:23
Тер Штеген тащил все что мог. В первом голе рикошет (привет Пике), во втором привет от Умтити. К Марку наверное к единственному претензий нет.
+2
-1
Володимирович (Кременчуг)
02.03.2020 в 00:25
Як що чесно тер Штеген провів дуже якісний матч! Особливо вразив сейв після удару Іско! І рухався він по полю швидше ніж половина гравців Барси )))
+4
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.03.2020 в 00:27
Так тер Штеген був кращий в Барсі. Раніше Барса частенько завдяки йому очки брала. Але тут не змогла
+3
-2
Acsakal (Kharkov)
02.03.2020 в 00:55
Тер-Штеген тягнув здалеку, проте вирішальні ближні дуелі програв. І якщо перший гол можно якось виправдати рикошетом, то другий гол - на його совісті. Кут був дуже гострий, але він ворота втратив, відкривши ближню штангу, і до того ж недостатньо зблизився з суперником. Інша справа - Куртуа. Коли той вилітав на суперника в своєму карному, він здавався барселонцям таким величезним, немов може перекрити вдвічі більші ворота. Тож цю перемогу я вважаю імені Куртуа і поразку імені Тер-Штегена.
0
-1
metall5291 (Kharkiv)
02.03.2020 в 00:19
Всех "реалистов" с победой. Это приятно. Игра, кстати, качеством была еще и ничего так. Ожидал хуже от обеих команд. Стремно было от наличия Винисиуса и Марсело в старте. Первый забивает 2 раза в год, второй опасен своими провалами в защите. Всё думал - за кого сыграют эти два партизана. А они сыграли за Реал. Ну спасибо, прониклись ответственностью и не подвели. Ну и о соперниках. Барса была не так плоха, как пишут некоторые её поклонники. Проходы Барсы были очень опасные. Куртуа пришлось выполнять сэйвы, и не один. Не напорол (а мог), спасибо. И, наконец, о Тер-Штегене - это Ас среди асов. Такой удар потянул. Игра, в общем, была равная. Но счет на табло приятный для нас. Всем удачи. Еще никто ничего не потерял, и не нашел, всё впереди.
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+3
-1
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Spokoyno (Киев)
02.03.2020 в 00:19
Динамо, Ліверпуль, Аякс, Барселона... Добре що Мілан не грав. По грі, в якійсь мірі то були гойдалки. Спочатку господарі хвилин п'ятнадцять, потім гості майже до шестдесятої... І коли здавалося Барса зараз додавить одна втрата м'яча, друга, третя і попливли. Віддаль боєць, утім першим часто став помиляться саме він! За ним Артур... Так що заміни може трошки з запізненням. Ну і "прокляття" Мессі, багаточисельний почет постійно збирав, а забити знов не зміг. Що подразника CR7 НЕМАЄ! Не цікаво? На таблицю будемо дивитися турів через п'ять.
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+1
-1
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okolegko (Київ)
02.03.2020 в 00:38
"Смєшалісь в кучу коні, люді..."
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+1
-2
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Барселиниус (землянин)
02.03.2020 в 00:18
Всё справедливо.. Реал сегодня больше хотел.
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+4
0
zidan1972 (Днепр)
02.03.2020 в 00:26
Вот это точно! Во втором тайме бросалось в глаза что у Реала больше желания победить. Но атака все равно валидольная у Мадрида
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
02.03.2020 в 00:27
То есть ты хочешь сказать, что Барселона уже вообще ничего не хочет? Мотивации нет?
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0
0
zidan1972 (Днепр)
02.03.2020 в 00:28
Этого никто не говорит, просто бросалось в глаза) может сил не было?
0
0
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Барселиниус (землянин)
02.03.2020 в 00:52
А зачем ты утрируешь? Барса тоже хотела.. но чуточку недохотела..)
+1
0
kalan-86 (Анкара)
02.03.2020 в 00:18
Come on фаны барсы, выходите, нужно обсудить.
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+1
0
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Не РЕАЛист (повезло)
02.03.2020 в 00:19
Так мы здесь и уже кое-что написали.))
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+2
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.03.2020 в 00:19
Да что там обсуждать? Полный вынос барсотушки во втором тайме.
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+2
-2
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Барселиниус (землянин)
02.03.2020 в 00:22
Ты так пишешь словно мы где-то в норках попрятались и боимся выйти... хахаха Проиграли, признаём, обсуждаем... Поздравляем..
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+2
0
kalan-86 (Анкара)
02.03.2020 в 00:32
Молодцы , красавцы! Главное вести себя достойно, как мужчины. Все будет хорошо!
+2
0
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Барселиниус (землянин)
02.03.2020 в 00:46
Спасибо товарищ, мы Вас не забудем!
+1
0
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okolegko (Київ)
02.03.2020 в 00:15
Хтось там прогнозував 2:1 (як і завжди), і знову (як і у більшості випадків) помилився. Вітаю
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+2
-2
Justise (Львів)
02.03.2020 в 00:11
От до прикладу зараз Мессі та Роналду вже в роках...Роналду не грає з аутсайдерами, а потім робить різницю з сильними командами..З Мессі все навпаки він грає з слабшими командами і йому не вистачає свіжості на топів...Можливо варто переглянути підхід до гри..сили вже явно не ті що були хоча б 5 років тому..Навіть сьогодні було помітно що Мессі вже втратив у швидкості...І Барса яка заточена піж Мессі щоразу більше буде від цього страждати..
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+3
-1
v.grischuk (Винница)
02.03.2020 в 00:13
Месси всю карьеру играет в одной команде, как можно сравнивать его с Роналду, совсем разные!!!!! Оба великолепны за свою историю!!! Но......
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+3
-1
Justise (Львів)
02.03.2020 в 00:21
Я й не сперечаюсь що вони різні...я про підхід до справи. Ще коли Роналду був в Іспанії, він доволі часто пропускав незначимі матчі тому був свіжим на важливі...А в Барселоні хочуть виїхати на горбі Мессі у кожному матчі, а це втомлює в його віці...
0
0
v.grischuk (Винница)
02.03.2020 в 00:28
Реально забрать Месси у Барсы и ...? Все, ни Барсы, ни Месси!!!
0
-1
avatar
Не РЕАЛист (повезло)
02.03.2020 в 00:15
Ходить пешком и иногда делать рывки можно и в мои 52 года. Бегать надо, иначе будет всегда, то что мы увидели сегодня.
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+1
0
Володимирович (Кременчуг)
02.03.2020 в 00:19
Думаю в такому режимі ще років 7-8 грати зможе... Ще й пару ЗМ намалювати зможуть! Забив три Леганесу в пусті три матчі пішки ходиш!
+1
-3
Justise (Львів)
02.03.2020 в 00:25
Коли Реал забігав у другому таймі це була катастрофа для Барселони
+1
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
02.03.2020 в 00:08
Сетьен му..ак, взял убрал с поля Видаля и Барса враз просела, и началось...
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+1
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.03.2020 в 00:10
Надо было Месси убирать, может быть и отскочили бы...
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0
-2
Dimka26 (Чернигов)
02.03.2020 в 00:10
А кого ему убирать? Месси? Это было бы сильно. Ведь игра у него не шла явно.
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0
-1
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Барселиниус (землянин)
02.03.2020 в 00:13
Никакого Гризмана..
+2
-1
Dimka26 (Чернигов)
02.03.2020 в 00:27
Так его ж вроде как заменили. На Фати
0
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
02.03.2020 в 00:31
Первым заменили Видаля, потом через 12 минут Гризмана, когда уже был полный пздц
+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
02.03.2020 в 00:32
А с момента ухода Видаля и началась карусель..
0
-1
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Napoli
02.03.2020 в 00:11
Комментатор Футболов раз 100 повторил, что Сетьен очень долго говорил и советовался с Гвардиолой перед матчем. Пеп решил подложить свинью бывшей команде?
Ответить
+2
-3
v.grischuk (Винница)
02.03.2020 в 00:14
)))))
+1
-1
oda1979 (Запорожье)
02.03.2020 в 00:14
А у Сетьена свои мозги есть?
+1
0
v.grischuk (Винница)
02.03.2020 в 00:15
Да, придумал, зачем они ему, у него есть Месси))
+1
0
Dimka26 (Чернигов)
02.03.2020 в 00:30
Сетьен уже заарекомендовал себя лакеем. Он хоть и умный дядя, но слабовольный, а это еще хуже. Тугие физруки хоть мотивацией могут завести, а у Сетьена все вялые поникшие ходят, не смотря уже на то, что игры как таковой нет в атаке.
0
-1
zidan1972 (Днепр)
02.03.2020 в 00:06
Ну что сказать по матчу? После первого тайма было стремно, Барса наиграла на гол, а вот второй тайм полностью за Реалом, по всем статьям) и судья кстати справился хорошо)
Ответить
+3
-1
Володимирович (Кременчуг)
02.03.2020 в 00:08
Альбу не видалив на 30 хвилині! А так досить причудово відсудив!!!
Ответить
0
-4
zidan1972 (Днепр)
02.03.2020 в 00:09
Это все мелочи, в общем твердая 4, я так думаю) просто Лаос как бы в немилости у барселонцев, но Реалу сегодня точно не подсуживал)
0
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.03.2020 в 00:09
И по судейству с ВАРом барсучкам придраться никак не получится. Сплошное разочарование))).
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+2
-3
avatar
Не РЕАЛист (повезло)
02.03.2020 в 00:12
Не начинай. Лаос сегодня отработал на отлично.
+1
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.03.2020 в 00:18
А я и не начинал. Посмотри, как перед матчем барсучки гнали на арбитра, на ВАР. Словно готовились к отмазке. Но не сработало.
0
-2
zidan1972 (Днепр)
02.03.2020 в 00:13
Не спорю) но нервы команды сегодня попортили изрядно)
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0
0
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Не РЕАЛист (повезло)
02.03.2020 в 00:05
Болельщиков Реала с победой. Победили заслуженно. Похоже Зидан сделал правильные выводы и Реал во втором тайме летал. Барса убивает неточностью пасов и нереализацией моментов. Реалистам веселья, а барселонцам не вешать нос.
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+6
-1
v.grischuk (Винница)
02.03.2020 в 00:10
Так полузащита Реала выше на две головы, включая скамейку!!!!!
Ответить
+1
0
zidan1972 (Днепр)
02.03.2020 в 00:11
Насчёт реализации моментов... Та же беда у Реала (
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0
0
avatar
victor1306 (Мадрид)
02.03.2020 в 00:05
Що означає зіграти в свою гру. Але чому тільки у другому таймі? Всіх з перемогою!
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+2
0
oda1979 (Запорожье)
02.03.2020 в 00:05
Гризманн, чертяка. Как в обороне то отрабатывал. А то, что не забил.. ну, так это игроку оборонительного плана можно простить!
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+2
-4
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.03.2020 в 00:07
А что , суслик играл? Я его не видел))).
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0
-1
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Romerik (YNWA)
02.03.2020 в 00:05
Мариано конечно сам не хило так охренел от такого развития событий. И в ту же секунду почувствовал себя богом. Теперь точно будет в пол ноги тренироваться
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0
-2
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hardcorepwnz (Украина)
02.03.2020 в 00:07
Мариано сильно недооценен. Жаль что у Зидана в поле зрения только Бензема.
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0
0
Володимирович (Кременчуг)
02.03.2020 в 00:10
Бензема все одно краще... А от в боротьбі з Лукою за другого форварда вважаю сьогодні переміг!!!
0
-1
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Romerik (YNWA)
02.03.2020 в 00:12
А мне кажется переоценен. Есть такие футболисты, которые не могут потянуть топ клуб. Таким как раз Мариано и есть. Лион, Арсенал, Лейпциг - это как раз его потолок, как я думаю... Был бы он достойным, играл бы чащ.. та хотя бы вообще играл, а не сидел...
+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
02.03.2020 в 00:12
Ну мог бы Зизу давать побольше играть другим форвардам хотя бы в проходных матчах Ла Лиги. Помнится мне 2016 год, когда Мората играл в чемпионате часто, а Бензема во всех крупных матчах, голов было намного больше. Сейчас вот Бенз явно не в форме, после травмы как восстановился, так и не идет.
0
0
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hardcorepwnz (Украина)
02.03.2020 в 00:13
Romerik, да куда уж переоцененнее, это его первые 2 минуты в чемпионате в этом году))
0
0
Dimka26 (Чернигов)
02.03.2020 в 00:03
Сегодня Месси совсем был никакой. Даже моментами толком скорость включить не мог, что Киркоров разобранный смог опередить.
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+4
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.03.2020 в 00:04
Ничего, всё равно ЗМ в конце года получит. Барбадосы с Раундами уже проголосовали...
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+2
-3
v.grischuk (Винница)
02.03.2020 в 00:08
Как по мне, он за прошлый год не был лучшим безоговорно!!!
+1
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.03.2020 в 00:11
Тсс! Попадешь в черный список оленя...
0
-1
Dimka26 (Чернигов)
02.03.2020 в 00:12
Если Левандовски/Холланд не будет в тройке призеров на ЗМ как лучший бомбардир ЛЧ и Бундеслиги, а пропрут Месси - это будет совсем зашквар.
+1
-1
dp_dp (Ukraine)
02.03.2020 в 00:01
Знают, могут, практикуют. Мадрид хорош сегодня, вообще по всем статьям. Барса мелкими эпизодами, в остальном плохо.
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+5
0
v.grischuk (Винница)
02.03.2020 в 00:01
Эх, как Я угадал что Винисиус решала)))) И Реал таки победил!!
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+4
-1
oda1979 (Запорожье)
02.03.2020 в 00:03
Винисиус бокопор ещё тот. И, если бы не рикошет, то мяч в ворота не попал бы..
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+3
0
v.grischuk (Винница)
02.03.2020 в 00:04
Но много от него исходило и это начало карьеры!
0
0
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hardcorepwnz (Украина)
02.03.2020 в 00:04
Да, Вини бриллиант, но еще далеко не ограненный.
+1
0
Dimka26 (Чернигов)
02.03.2020 в 00:05
он закончит карьеру рано. головы совсем нет. только бегунок. но этого ему хватило сегодня
+1
-1
v.grischuk (Винница)
02.03.2020 в 00:05
А сколько Бензема мог решить, да не решил?!
0
0
oda1979 (Запорожье)
02.03.2020 в 00:07
Вопрос же не только, забил он или нет. Винисиус не видит игру и поле. И принимает очень часто не верные решения
0
0
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okolegko (Київ)
02.03.2020 в 00:12
oda1979 (Запорожье) Так він же ще зовсім малий. Ти вимагаєш від нього бачення поля, як від Іньєсти. Свого часу, можливо, і відбудеться. Якщо і далі буде перемагати і буде стимул
0
-1
oda1979 (Запорожье)
02.03.2020 в 00:13
Нууууу не соглашусь. Футбольный интеллект обычно видно сразу. У Винисиуса его нет. Обучить такому практически не возможно.
0
0
Dimka26 (Чернигов)
02.03.2020 в 00:16
okolegko (Київ), посмотри какой интеллект у Холланда, Санчо, Хеверца. А ведь они его ровесники.
0
0
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Romerik (YNWA)
02.03.2020 в 00:17
Согласен, что Винисиус это хаос и не больше. У него миллион действий у чужых ворот, а правильных на пальцах можно пересчитать. Что то на Дембеля каталонского немного смахивает.
+1
0
v.grischuk (Винница)
02.03.2020 в 00:19
Посмотрим!
+1
0
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okolegko (Київ)
02.03.2020 в 00:21
Не знаю, що ви від нього вимагаєте. але існує таке поняття як відкладений ефект (розвиток) (в термінології можу помилитися). Одна людина вистрілює одразу, інша – з часом. Із Зіданом була саме така історія, і це не завадило йому стати одним із найкращих футболістів за всю історію футболу. Будемо подивитися
0
-1
amg333 (Kyiv )
02.03.2020 в 00:00
Ну что там пешеходы фуфлонские находили)))???..или они только леганесам могут забивать..ахаха
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+6
-3
avatar
almostfullmoon (Днепропетровск)
02.03.2020 в 00:00
Ну что я могу сказать как фан Барсы, Господа?! С таким анти-футболом счет по хорошему должен быть 3(4)-1 в пользу Реала. Абсолютно беспомощная и беззубая атака в этом матче. Скажите кто-то этим пешеходам с миллионными зп, что для того, чтобы забивать, нужно хоть иногда бить по воротам...
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+5
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.03.2020 в 00:02
Бить по воротам в Барсе разрешено только Месси...
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+1
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
02.03.2020 в 00:00
Ваша сегодня взяла мадридасты, поздравляю.
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+4
-1
kalan-86 (Анкара)
02.03.2020 в 00:14
Адекватный человек.
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+1
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.03.2020 в 00:00
В первом тайме, пока игроки Барсы могли ещё передвигаться по полю, преимущество было по моментам на стороне ФКБ. Во втором тайме Реал, включив скорость просто смял пешеходов. Лишь вышедшей на замену Брэйтвейт сделал пару рывков, не зная , что в Барсе это не приветствуется...
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+6
-1
oda1979 (Запорожье)
02.03.2020 в 00:01
Это ж если Брэйвейту мяч отдать, это ж самому надо ускориться.. да ну нах надо:))
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+3
0
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hardcorepwnz (Украина)
01.03.2020 в 23:59
Барселинус как в воду глядел, говоря про хотя бы один гол для Реала, раз Пике играет :) Вот если Мадрид так сыграет против Сити, как во втором тайме здесь, шансы есть. Винисиус напоминает молодого Криша в его первые сезоны за МЮ, тоже много желания, много скорости, много финтов, но пока почти бестолку. А Мариано в очередной раз доказывает Лысому, кто лучший форвард этой команды. Жаль, Лысый пока что не замечает этого и протежирует алжирского земелю. Спасибо командам, это был приятный вечер.
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+2
-3
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Барселиниус (землянин)
02.03.2020 в 00:37
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0
0
аалекс ( Крым)
02.03.2020 в 00:38
Ну так Пике и от 100% года спас.
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0
0
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Барселиниус (землянин)
02.03.2020 в 00:40
Да, справедливости ради надо это отметить, молодец, спас тогда.
0
0
oda1979 (Запорожье)
01.03.2020 в 23:58
Что РМ, что Барса - команда молодости нашей:)) но, если в Мадриде ещё есть кому бегать, то в Барсе пешеход на пешеходе. Месси ускоряется за матч раза три-четыре. Если гола нет, то усе.
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+4
-1
Dimka26 (Чернигов)
02.03.2020 в 00:00
Да, скорость в этой игре решила многое
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+2
0
zidan1972 (Днепр)
01.03.2020 в 23:58
Ну наконец-то, обыграли Барсу! Болельщиков Реала с победой)
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+4
0
support (Kyiv)
01.03.2020 в 23:58
Как проиграть чемп за один тайм
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+2
0
avatar
Napoli
01.03.2020 в 23:57
Такой ссыкливой и беззащитной Барсы я давно не видел (фаны Барсы, без обид, просто факт)
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+5
0
support (Kyiv)
01.03.2020 в 23:58
Да в этом сезоне аут, вылет от Наполи впереди и долгая перестройка
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+3
-1
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Napoli
02.03.2020 в 00:00
У всех бывают перестройки. У Реала она прошла, а у Барсы и Наполи она впереди
+1
0
avatar
hardcorepwnz (Украина)
02.03.2020 в 00:04
В Реале ее тоже еще нет, пока все эти победители 3 ЛЧ подряд умеют настраиваться только на Барселону, да и то не всегда. Здесь тоже надо благодарить и отпускать половину команды. О чем говорить, если в атаке вся ставка на Винисиуса, у которого ноги бегают быстрее, чем думает голова. Надеюсь, это временно.
+3
0
Dimka26 (Чернигов)
02.03.2020 в 00:00
Михаил Фоменко заценил бы.
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+2
-1
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Napoli
02.03.2020 в 00:08
hardcorepwnz, по крайней мере находят себя и научились играть без Роналдо. А Барса без Месси пока ничего толком не может. Как только у него не идет игра, атака беспомощная. За редкими исключениями
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0
-1
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hardcorepwnz (Украина)
02.03.2020 в 00:10
Сегодня у Барселоны были серьезные проблемы при выходе из под прессинга. Считай только Реал его включил минуте на 60-й, и игра пошла в одни ворота. Так то в первом тайме Реал уже мог гореть с крупным счетом.
+2
0
support (Kyiv)
02.03.2020 в 00:11
Когда далбаебы типа Бартомеу и абидаля не могут нормально сформировать состав во время трансферного окна , нет шансов убрать мессизависимость.
+3
0
аалекс ( Крым)
02.03.2020 в 00:24
Предыдущее Классико на Камп Ноу
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0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.03.2020 в 00:31
Ещё бы Наполи в ответке не подкачал бы...
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0
0
support (Kyiv)
02.03.2020 в 00:35
2-3 контры и будут похороны барсы
0
0

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