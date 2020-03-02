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Месси? Нет, сегодня были другие герои. Реал - Барселона 2:0. Обзор матча и видео голов
Реал - Барселона ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 01.03.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол
"Барселона" могла забить в первом тайме, когда еще сохраняла какую-никакую свежесть, однако после перерыва "Реал" уничтожил соперника. Причем, забивали не признанные бомбардиры и заслуженные авторитеты вроде Бензема, Модрича или Васкеса, а представители молодого поколения – Винисиус и Мариано. Они – герои, в то время как Месси критикуют за слишком медленный темп игры.
Благодаря этой победе "Реал" на два очка опередил "Барселону" в турнирной таблице, однако до окончания борьбы за чемпионство еще далеко. Мадридцы могут оступаться с аутсайдерами и середняками, а "Барса" всегда готова воспользоваться подарком. Поэтому дальше будет тоже интересно.
А пока смотрим видеообзор матча 26-го тура Ла Лиги "Реал" - "Барселона".
Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" - "Барселона" 2:0
Голы: Винисиус Жуниор 71, Мариано 90+2