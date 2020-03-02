  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Месси? Нет, сегодня были другие герои. Реал - Барселона 2:0. Обзор матча и видео голов
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси? Нет, сегодня были другие герои. Реал - Барселона 2:0. Обзор матча и видео голов

Испания
(1 голосов)

Реал - Барселона ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 01.03.2020 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Месси? Нет, сегодня были другие герои. Реал - Барселона 2:0. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" могла забить в первом тайме, когда еще сохраняла какую-никакую свежесть, однако после перерыва "Реал" уничтожил соперника. Причем, забивали не признанные бомбардиры и заслуженные авторитеты вроде Бензема, Модрича или Васкеса, а представители молодого поколения – Винисиус и Мариано. Они – герои, в то время как Месси критикуют за слишком медленный темп игры.

Благодаря этой победе "Реал" на два очка опередил "Барселону" в турнирной таблице, однако до окончания борьбы за чемпионство еще далеко. Мадридцы могут оступаться с аутсайдерами и середняками, а "Барса" всегда готова воспользоваться подарком. Поэтому дальше будет тоже интересно.

А пока смотрим видеообзор матча 26-го тура Ла Лиги "Реал" - "Барселона".

Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу"
"Реал" - "Барселона" 2:0
Голы: Винисиус Жуниор 71, Мариано 90+2

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Реал - Барселона
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...