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Пике: Первый тайм? Это был худший Реал, который я только видел на Сантьяго Бернабеу

Испания
(1 голосов)

Винисиусу пару слов тоже пробурчал на поле…

Пике: Первый тайм? Это был худший Реал, который я только видел на Сантьяго Бернабеу
Новина українською

Защитник "Барселоны" Жерар Пике остался недоволен действиями игроков мадридского "Реала" во вчерашнем в матче 26-го тура чемпионата Испании (2:0), в частности, нападающего "Реала" Винисиуса. Цитирует Пике Marca и Goal.com.

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"В первом тайме был худший "Реал", который я только видел на "Сантьяго Бернабеу". Мы упустили много возможностей забить – нужно играть лучше, чем во второй половине встречи. "Барселона" теряла мяч, это придало мадридцам уверенности. Это была отличная возможность для нашей команды, но у нас все еще есть шансы выиграть Ла Лигу. Каждое наше поражение в Мадриде – это травма. Нужно прогрессировать".

"Ты сумасшедший? Что с тобой не так? Ты сумасшедший? Я тебя не трогал", – сказал Пике в лицо Винисиусу после одного из единоборств в штрафной площадке каталонцев.

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В статье: Херард Пике Эль Класико Барселона Реал (Мадрид) Сантьяго Бернабеу Винисиус Жуниор
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Комментарии (2)
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
02.03.2020 в 11:26
Шакир лучше бы себе голы не забивал и моменты не привозил.
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Pokeruga (Кропивницкий)
02.03.2020 в 10:09
Главное, что вчера была "лучшая" Барселона которую я когда-либо видел !!
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