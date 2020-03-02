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Пике: Первый тайм? Это был худший Реал, который я только видел на Сантьяго Бернабеу
Винисиусу пару слов тоже пробурчал на поле…
Защитник "Барселоны" Жерар Пике остался недоволен действиями игроков мадридского "Реала" во вчерашнем в матче 26-го тура чемпионата Испании (2:0), в частности, нападающего "Реала" Винисиуса. Цитирует Пике Marca и Goal.com.
"В первом тайме был худший "Реал", который я только видел на "Сантьяго Бернабеу". Мы упустили много возможностей забить – нужно играть лучше, чем во второй половине встречи. "Барселона" теряла мяч, это придало мадридцам уверенности. Это была отличная возможность для нашей команды, но у нас все еще есть шансы выиграть Ла Лигу. Каждое наше поражение в Мадриде – это травма. Нужно прогрессировать".
"Ты сумасшедший? Что с тобой не так? Ты сумасшедший? Я тебя не трогал", – сказал Пике в лицо Винисиусу после одного из единоборств в штрафной площадке каталонцев.
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