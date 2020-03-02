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Директор Барселоны: Реал не заслужил победу в Эль-Класико

Испания
(1 голосов)

Ему поставили кассету с каким-то старым матчем?

Директор Барселоны: Реал не заслужил победу в Эль-Класико
Новина українською

Директор каталонской "Барселоны" Гильермо Амор подвел собственные итоги выездного матча 26-го тура Ла Лиги с мадридским "Реалом". "Сине-гранатовые" потерпели поражение со счетом 2:0. Цитирует Амора Marca.

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"Футболисты "Реала" давили и пытались разрушить игру. Они прессинговали и создавали моменты. Нам это дорого обошлось, но я не думаю, что "Реал" заслужил победу. Мы доминировали, а они отвечали быстрыми контратаками. Первый тайм? "Барселона" смотрелась отлично, но не воспользовалась своими шансами. Если прощать такую команду, как "Реал", то у нее точно появятся моменты. Соперник почувствовал, что может победить, когда забил".

"Лионель Месси сыграл на хорошем уровне, он классно проявил себя в первой половине. Но когда проигрываешь, все кажется негативным. Но потом что-то пошло не так, и мы потеряли контроль".

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В статье: Лионель Месси Эль Класико Барселона Реал (Мадрид) Гильермо Амор
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Комментарии (4)
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аалекс ( Крым)
02.03.2020 в 11:36
Та вообще случайно выиграли)))
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0
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Ten0N (Leopolis)
02.03.2020 в 11:17
У ты какая
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0
0
skopa (Харьков)
02.03.2020 в 11:12
Типичный барсописец...
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+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.03.2020 в 10:55
Попахивает дарианством. Он матч смотрел?))). Или текст ему из Montreal Post скинули?)))
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0
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