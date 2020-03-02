Директор Барселоны: Реал не заслужил победу в Эль-Класико

Директор каталонской "Барселоны" Гильермо Амор подвел собственные итоги выездного матча 26-го тура Ла Лиги с мадридским "Реалом". "Сине-гранатовые" потерпели поражение со счетом 2:0. Цитирует Амора Marca.

"Футболисты "Реала" давили и пытались разрушить игру. Они прессинговали и создавали моменты. Нам это дорого обошлось, но я не думаю, что "Реал" заслужил победу. Мы доминировали, а они отвечали быстрыми контратаками. Первый тайм? "Барселона" смотрелась отлично, но не воспользовалась своими шансами. Если прощать такую команду, как "Реал", то у нее точно появятся моменты. Соперник почувствовал, что может победить, когда забил".