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Директор Барселоны: Реал не заслужил победу в Эль-Класико
Ему поставили кассету с каким-то старым матчем?
Директор каталонской "Барселоны" Гильермо Амор подвел собственные итоги выездного матча 26-го тура Ла Лиги с мадридским "Реалом". "Сине-гранатовые" потерпели поражение со счетом 2:0. Цитирует Амора Marca.
"Футболисты "Реала" давили и пытались разрушить игру. Они прессинговали и создавали моменты. Нам это дорого обошлось, но я не думаю, что "Реал" заслужил победу. Мы доминировали, а они отвечали быстрыми контратаками. Первый тайм? "Барселона" смотрелась отлично, но не воспользовалась своими шансами. Если прощать такую команду, как "Реал", то у нее точно появятся моменты. Соперник почувствовал, что может победить, когда забил".
"Лионель Месси сыграл на хорошем уровне, он классно проявил себя в первой половине. Но когда проигрываешь, все кажется негативным. Но потом что-то пошло не так, и мы потеряли контроль".
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