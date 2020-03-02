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Зидан – про победу над Барселоной: Если дать каталонцам играть, то будешь бегать за мячом

Испания
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Зинедин – один из главных творцов этой версии "королевского клуба"

Зидан – про победу над Барселоной: Если дать каталонцам играть, то будешь бегать за мячом
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Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу в матче Ла Лиги с каталонской "Барселоной" (2:0). Цитирует наставника Marca.

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"Прекрасные ощущения. Первый тайм был весьма непростой, он соответствовал уровню матча. Но второй был прекрасен: в нападении мы играли превосходно и, что важнее всего, прекрасно прессинговали. Против таких команд нужно играть именно так – очень хорошо прессинговать. Если дать "Барселоне" играть, то будешь бегать за мячом".

"Винисиус заслужил важный гол в ворота соперника такого уровня. Я рад за Мариано, потому что ему было непросто из-за малого количества игровой практики. Мы все рады за него. Жаль, что не забил Иско – Тер Штеген сделал великолепный сейв. Куртуа также провел великолепный матч. Йович? Это мое решение".

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В статье: Зинедин Зидан Эль Класико Барселона Реал (Мадрид)
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