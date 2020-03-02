Зидан – про победу над Барселоной: Если дать каталонцам играть, то будешь бегать за мячом

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу в матче Ла Лиги с каталонской "Барселоной" (2:0). Цитирует наставника Marca.

"Прекрасные ощущения. Первый тайм был весьма непростой, он соответствовал уровню матча. Но второй был прекрасен: в нападении мы играли превосходно и, что важнее всего, прекрасно прессинговали. Против таких команд нужно играть именно так – очень хорошо прессинговать. Если дать "Барселоне" играть, то будешь бегать за мячом".