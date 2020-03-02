  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Стало известно, где и когда прооперируют Азара
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, где и когда прооперируют Азара

Испания
(1 голосов)

Мало играет и много времени проводит в лазарете

Стало известно, где и когда прооперируют Азара
Новина українською

На этой неделе форвард мадридского "Реала" Эден Азар отправится в Соединенные Штаты, где ему предстоит операция. Причина – перелом малоберцовой кости, как сообщает ESPN.

29-летний футболист получил травму на 67-й минуте проигранного матча с "Леванте" (1:0) 22 февраля. Это уже второе его повреждение после трехмесячного отсутствия в связи с трещиной в правой лодыжке, эту травму он получил в игре с "Пари Сен-Жермен" в ноябре.

Читайте такжеМартинес: Рассчитываем на возвращение Эдена Азара к Евро-2020

Азар ляжет на операционный стол 5 или 6 марта в Далласе. Бельгиец отправится в США вместе с главой медицинского штаба "Реала" Нико Михичем. Решение было принято клубом вместе с самим Эденом. Ожидается, что период восстановления составит 2 месяца.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эден Азар Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...