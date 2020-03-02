Стало известно, где и когда прооперируют Азара

На этой неделе форвард мадридского "Реала" Эден Азар отправится в Соединенные Штаты, где ему предстоит операция. Причина – перелом малоберцовой кости, как сообщает ESPN.

29-летний футболист получил травму на 67-й минуте проигранного матча с "Леванте" (1:0) 22 февраля. Это уже второе его повреждение после трехмесячного отсутствия в связи с трещиной в правой лодыжке, эту травму он получил в игре с "Пари Сен-Жермен" в ноябре.

Азар ляжет на операционный стол 5 или 6 марта в Далласе. Бельгиец отправится в США вместе с главой медицинского штаба "Реала" Нико Михичем. Решение было принято клубом вместе с самим Эденом. Ожидается, что период восстановления составит 2 месяца.