Роналду посетил раздевалку Реала в перерыве Эль-Класико. В СМИ обсуждают возвращение CR7 в Мадрид

Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор забил гол в матче 26-го тура испанской Примеры с "Барселоной" (2:0) – после поединка он объяснил, почему отпраздновал свой мяч в стиле экс-форварда "королевского клуба" Криштиану Роналду. Цитирует Вини Completesports.

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"Криштиану пришел в раздевалку в перерыве, чтобы поддержать команду и оказать нам моральную поддержку. Вот почему я праздновал, как он. Роналду – победитель на поле и за его пределами".

Интересно, что журналист Эду Агирре, который находится в дружеских отношениях с нападающим "Ювентуса", рассказал о желании игрока вернуться в столицу Испании после его визита на "Бернабеу". Цитирует Агирре Football Italia со ссылкой на Chiringuito TV. Криштиану выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год.