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Роналду посетил раздевалку Реала в перерыве Эль-Класико. В СМИ обсуждают возвращение CR7 в Мадрид
Мотивировал Винисиуса на великие свершения – тот отблагодарил празднованием в стиле португальца
Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор забил гол в матче 26-го тура испанской Примеры с "Барселоной" (2:0) – после поединка он объяснил, почему отпраздновал свой мяч в стиле экс-форварда "королевского клуба" Криштиану Роналду. Цитирует Вини Completesports.
"Криштиану пришел в раздевалку в перерыве, чтобы поддержать команду и оказать нам моральную поддержку. Вот почему я праздновал, как он. Роналду – победитель на поле и за его пределами".
Интересно, что журналист Эду Агирре, который находится в дружеских отношениях с нападающим "Ювентуса", рассказал о желании игрока вернуться в столицу Испании после его визита на "Бернабеу". Цитирует Агирре Football Italia со ссылкой на Chiringuito TV. Криштиану выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год.
"Я точно знаю, что Криштиану хочет вернуться в "Реал". Он ощутил любовь Мадрида, когда приехал на "Сантьяго Бернабеу" на матч с "Барселоной", Криш был в восторге. Сейчас Роналду полностью сфокусирован на "Ювентусе", но в футболе никогда не стоит говорить "никогда". Никто не знает, что произойдет в будущем".
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