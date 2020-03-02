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Герой футбольного дня. Мариано Диас
По итогам матча Реал - Барселона
Матч 26-го тура Ла Лиги между "Реалом" и "Барселоной" можно рассматривать под разными углами, он дал много пищи для размышлений. Впрочем, в первую очередь бросается в глаза романтическая история Мариано Диаса. История о том, как одна минута и одно прикосновение к мячу могут сделать тебя героем вечера, команды и, возможно, всех болельщицких сердец.
Мариано находится в структуре "Реала" с 2012-го года, а сезон 2017/18 провел в "Лионе". Не в аренде, а как игрок с полноценным контрактом. Во Франции Мариано наколотил 18 голов и стал одним из лучших бомбардиров Лиги рядом с Эдинсоном Кавани, Неймаром, Мемфисом Депаем, Марио Балотелли и Радамелем Фалькао. Следующий сезон Диас также начал в "Лионе", но провел лишь три матча – "Реал", продав футболиста "ткачам" за восемь миллионов евро, выкупил его обратно за двадцать. На тот момент Диасу было 25 лет, но он, по мнению боссов мадридского клуба, гармонично вписывался в процесс смены поколений.
Интересно, что продавали Диаса в "Лион" еще во времена Зидана, а возвращали тогда, когда "Реалом" руководил Лопетеги. Однако под руководством Хулена Мариано провел всего пять матчей, а дорабатывал сезон с Сантьяго Солари и, собственно, тем же Зиданом.
В текущем сезоне Мариано почти не играл. Он был в заявке провального для мадридцев поединке с "Мальоркой", а остальную часть времени лечился от травм. И в поединке с "Барсой" на него не рассчитывали как на основную боевую единицу, поэтому выход на поле на 90+1-й минуте при счете 1:0 в пользу мадридцев отыгрывал роль тактической замены. Но Мариано сделал нечто большее, чем просто выиграл для Мадрида время. Он забил гол в ворота "Барселоны", находясь на поле одну минуту игрового времени и осуществив лишь одно прикосновение к мячу. Без него "Реал" все равно победил бы, но с ним эта победа стала ярче.
Учитывая то, что в заявку на игру не попал дорогостоящий новичок Лука Йович, а Мариано не просто дождался шанса, а эффективно им распорядился, в аренду может пойти именно серб... По крайней мере, Зинедин Зидан готов и дальше доверять Диасу, а если тот бцдет благодарить эффективностью, то двери перед ним откроются.
Интересно. "Реал" – не идеальная команда, и даже победа над "Барсой" – далека от идеала. Но процессы, происходящие в клубе и коллективе после долгих лет кризиса, максимально разогревают интерес.
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