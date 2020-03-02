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Вальверде: Реал способен на многое, вчера мы это продемонстрировали

Испания
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Особенно это подтверждает второй тайм

Вальверде: Реал способен на многое, вчера мы это продемонстрировали
UA-Футбол
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Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде прокомментировал прошедший вчера "Эль-Классико".

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"Я очень горд, что "Реал" не упустил голову после тяжелого поражения (в матче протв "Ман Сити"), Многие люди пришли поддержать нас и это честь для нас.

Мы должны бороться за все титулы в сезоне. Как только мы вылетаем откуда-то, сразу наступает разочарование. "Реал" способен на многое и вчера мы это доказали", - приводит слова уругвайца AS.

Ранее сообщалось, что после ряда качественных выступлений, "Реал" продлил контракт с Федерико.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Федерико Вальверде
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