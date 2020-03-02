Вальверде: Реал способен на многое, вчера мы это продемонстрировали

Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде прокомментировал прошедший вчера "Эль-Классико".

"Я очень горд, что "Реал" не упустил голову после тяжелого поражения (в матче протв "Ман Сити"), Многие люди пришли поддержать нас и это честь для нас.

Мы должны бороться за все титулы в сезоне. Как только мы вылетаем откуда-то, сразу наступает разочарование. "Реал" способен на многое и вчера мы это доказали", - приводит слова уругвайца AS.

Ранее сообщалось, что после ряда качественных выступлений, "Реал" продлил контракт с Федерико.