СМИ: Барселона сделала первое предложение Интеру по трансферу Мартинеса

Каталонская "Барселона" серьезно взялась за трансфер Лаутаро Мартинеса. Об этом сообщает FCInterNews.It.

По данным портала, "Интер" получил первое предложение. За переход аргентинца было предложено 70 миллионов. Также, в придачу, в Милан отправится два игрока "Барселоны" - Семеду и Видаль.

Более того, каталонцы предложат очень щедрый контракт аргентинцу, с зарплатой в 7 миллионов евро в год. Это в трижды увеличит его текущее жалование.

Ранее сообщалось, что "Реал" также готов подписать Мартинеса.