Испания
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СМИ: Барселона сделала первое предложение Интеру по трансферу Мартинеса
Очень щедрое и заманчивое
Каталонская "Барселона" серьезно взялась за трансфер Лаутаро Мартинеса. Об этом сообщает FCInterNews.It.
По данным портала, "Интер" получил первое предложение. За переход аргентинца было предложено 70 миллионов. Также, в придачу, в Милан отправится два игрока "Барселоны" - Семеду и Видаль.
Более того, каталонцы предложат очень щедрый контракт аргентинцу, с зарплатой в 7 миллионов евро в год. Это в трижды увеличит его текущее жалование.
Ранее сообщалось, что "Реал" также готов подписать Мартинеса.
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