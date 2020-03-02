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СМИ: Барселона сделала первое предложение Интеру по трансферу Мартинеса

Испания
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Очень щедрое и заманчивое

СМИ: Барселона сделала первое предложение Интеру по трансферу Мартинеса
UA-Футбол
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Каталонская "Барселона" серьезно взялась за трансфер Лаутаро Мартинеса. Об этом сообщает FCInterNews.It.

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По данным портала, "Интер" получил первое предложение. За переход аргентинца было предложено 70 миллионов. Также, в придачу, в Милан отправится два игрока "Барселоны" - Семеду и Видаль.

Более того, каталонцы предложат очень щедрый контракт аргентинцу, с зарплатой в 7 миллионов евро в год. Это в трижды увеличит его текущее жалование.

Ранее сообщалось, что "Реал" также готов подписать Мартинеса.

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В статье: Артуро Видаль Барселона Интер (Милан) Нельсон Семеду Лаутаро Мартинес
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