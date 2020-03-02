Вторая молодость Марсело и пенсия Месси? Реал – Барселона. Аудиомнение. Выпуск подкаста №15

Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Эдакая современная радиопередача. Будь в тренде.

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На повестке дня – обзор главного противостояния 26-го тура чемпионата Испании между мадридским "Реалом" и каталонской "Барселоной". Криштиану Роналду в гостях на "Сантьяго Бернабеу", вторая молодость Марсело при Зидане, цитаты Рамоса, Пике и Амора, но и это еще не все. Сетьен не готов к Эль-Класико, высокий прессинг "сливочных" и великолепный Винисиус – слушайте нас на YouTube и Castbox.