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Вторая молодость Марсело и пенсия Месси? Реал – Барселона. Аудиомнение. Выпуск подкаста №15

Испания
(3 голосов)

Разобрали Эль-Класико на атомы

Вторая молодость Марсело и пенсия Месси? Реал – Барселона. Аудиомнение. Выпуск подкаста №15
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Подкастинг – это популярный формат, суть которого заключается в обсуждении авторами выбранной темы и прослушивании людьми записанного аудиофайла. Эдакая современная радиопередача. Будь в тренде.

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На повестке дня – обзор главного противостояния 26-го тура чемпионата Испании между мадридским "Реалом" и каталонской "Барселоной". Криштиану Роналду в гостях на "Сантьяго Бернабеу", вторая молодость Марсело при Зидане, цитаты Рамоса, Пике и Амора, но и это еще не все. Сетьен не готов к Эль-Класико, высокий прессинг "сливочных" и великолепный Винисиус – слушайте нас на YouTube и Castbox.

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Криштиану Роналду Зинедин Зидан Эль Класико Барселона Реал (Мадрид) Кике Сетьен Мариано Диас Винисиус Жуниор Подкаст Аудиомнение
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Комментарии (1)
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metall5291 (Kharkiv)
02.03.2020 в 23:48
Спасибо авторам. Интересный анализ.Когда смотришь матч - не до анализа. Поэтому всегда интересно послушать потом подробный обзор. Большой кризис Барсы - лишь вопрос времени. Слишком она зависима от Месси.
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