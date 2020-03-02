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"Результат несправедлив". Новичок Барселоны высказался об Эль-Классико

Испания
(1 голосов)

А ведь у форварда был шанс все исправить

"Результат несправедлив". Новичок Барселоны высказался об Эль-Классико
UA-Футбол
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Форвард "Барселоны" Мартин Брайтвайт, который был подписан несколько недель назад, высказал свое мнение о вчерашнем матче с "Реалом".

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"Результат несправедлив. У нас были моменты и сейчас мы разочарованны. Однако я уверен, что мы на правильном пути и сможем догнать "Реал".

Я рад, что тренер доверяет мне и выпускает на поле. Между нами и "Реалом" всего 1 очко, а впереди длинный отрезок чемпионата", - приводит слова датчанина Mundo Deportivo.

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Отметим, что еще при счете 0:0, у Брайтвайта был прекрасный шанс открыть счет, но свой момент он не использовал.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Мартин Брайтвайт
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Комментарии (4)
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Rostyslav Luchyshyn
02.03.2020 в 23:44
ну а хто ж тобі дружок заважав забити зразу після виходу на заміну? момент то був шикарний
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0
0
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hizzzi (Ялта)
02.03.2020 в 22:37
П...деть не голы забивать)
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+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.03.2020 в 22:33
Между нами и Реалом всего очко. Вспомни, где ты был всего лишь две недели назад. Тебя Леганес вытащил из захолустья, и сейчас стоит навылет, а ты амёба продажная. Выздоровеет Суарес и м.б. Дембеле и ты нах никому не будешь нужен. Как Боатенг прошлогодний. Отдадут тебя невесть куда,, но да... Ты ж будешь рассказывать, что ты играл во времена пешеходной Барселоны и угасающего Месси. Хотя ... Прав тут расист Барселиниус: все вы такие....
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+2
0
oda1979 (Запорожье)
02.03.2020 в 23:09
Одобрямс
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+1
0

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