"Результат несправедлив". Новичок Барселоны высказался об Эль-Классико

Форвард "Барселоны" Мартин Брайтвайт, который был подписан несколько недель назад, высказал свое мнение о вчерашнем матче с "Реалом".

"Результат несправедлив. У нас были моменты и сейчас мы разочарованны. Однако я уверен, что мы на правильном пути и сможем догнать "Реал".

Я рад, что тренер доверяет мне и выпускает на поле. Между нами и "Реалом" всего 1 очко, а впереди длинный отрезок чемпионата", - приводит слова датчанина Mundo Deportivo.

Отметим, что еще при счете 0:0, у Брайтвайта был прекрасный шанс открыть счет, но свой момент он не использовал.