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"Черт, Антуан, бей по воротам". Помощник Сетьена остался недоволен игрой Гризманна в Эль-Класико

Испания
(1 голосов)

Пока француз не может найти себя в Каталонии

"Черт, Антуан, бей по воротам". Помощник Сетьена остался недоволен игрой Гризманна в Эль-Класико
Новина українською

Эдер Сарабия, ассистент главного тренера каталонской "Барселоны" Кике Сетьена, во время выездного матча 26-го тура чемпионата Испании с мадридским "Реалом" (0:2) несколько раз выражал свое недовольство действиями форварда Антуана Гризманна, как сообщает Goal.com с ссылкой на AS.

"Черт побери, Антуан, бей по воротам!" — прокричал Сарабия Гризманну, когда француз упустил возможность забить в первом тайме.

Сарабия на протяжении всего поединка нервно реагировал на действия футболистов гостей. Антуан получил оценку 6.5 баллов от WhoScored. Интересно, что Лионель Месси, Артуро Видаль, Хорди Альба и Марк-Андре Тер Штеген получили еще меньше – 6.4, 6.3, 5.9 и 5.8 соответственно.

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В статье: Эль Класико Антуан Гризманн Барселона Реал (Мадрид) Кике Сетьен
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Комментарии (3)
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Napoli
03.03.2020 в 11:52
Не бьет - хейтят. Ударит и не забьет - захейтят. Странно
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
03.03.2020 в 11:49
Как же к нему подходит переиначенная фраза из ДМБ : Ты суслика( Гризманна) видишь? - Нет. - А он есть.)))
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oda1979 (Запорожье)
03.03.2020 в 10:47
что за чушь?? Антуан - игрок оборонительного плана. Вообще, трренировать не умеют..
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