"Черт, Антуан, бей по воротам". Помощник Сетьена остался недоволен игрой Гризманна в Эль-Класико

Эдер Сарабия, ассистент главного тренера каталонской "Барселоны" Кике Сетьена, во время выездного матча 26-го тура чемпионата Испании с мадридским "Реалом" (0:2) несколько раз выражал свое недовольство действиями форварда Антуана Гризманна, как сообщает Goal.com с ссылкой на AS.

"Черт побери, Антуан, бей по воротам!" — прокричал Сарабия Гризманну, когда француз упустил возможность забить в первом тайме.

Eder Sarabia, un no parar en el banquillo del Barça. #NoticiasVamos pic.twitter.com/7QstSIphB3 — #Vamos de Movistar+ (@vamos) March 2, 2020

Сарабия на протяжении всего поединка нервно реагировал на действия футболистов гостей. Антуан получил оценку 6.5 баллов от WhoScored. Интересно, что Лионель Месси, Артуро Видаль, Хорди Альба и Марк-Андре Тер Штеген получили еще меньше – 6.4, 6.3, 5.9 и 5.8 соответственно.