"Это же Реал… Плюс Зидан". Ф. Менди легко объяснил, почему не перешел из Лиона в Барселону

Защитник мадридского "Реала" Ферлан Менди рассказал о своем переходе в "королевский клуб" из "Лиона" летом 2019 года. 24-летним французом интересовалась также "Барселона", но он решил продолжить карьеру в стане "сливочных". На вопрос 90min, почему Ферлан выбрал именно команду Зизу, он ответил:

"Это же "Реал"! Все довольно просто. Зинедин Зидан? Он тоже был плюсом в моем выборе. Им не пришлось убеждать меня, все решилось очень быстро. Я бы не сказал, что уже проявил себя в Мадриде. Все еще испытываю много давления здесь, в "Лионе" все было иначе, ведь здесь более высокий уровень ожиданий".

"Реал" заплатил "Лиону" 48 миллионов евро за футболиста. В текущем сезоне защитник сыграл в 21 матче во всех турнирах. В активе француза также 2 результативные передачи. В поединке с "Барселоной" Зидан предпочел выпустить на левый фланг ветерана Марсело.