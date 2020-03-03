Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона подпишет не менее четырех игроков в летнее трансферное окно
Все ради Месси
"Барселона" планирует приобрести сразу четырёх футболистов в летнее трансферное окно, утверждает Sport.es.
Как пишет источник, руководство каталонского клуба хочет, чтобы лидер команды Лионель Месси имел сильных партнёров в последние годы своей карьеры.
Главными трансферными целями "Барселоны" являются два защитника и два нападающих. Также не исключён вариант с приобретением полузащитника.
"Барселона", набрав 55 очков в 26 турах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Spokoyno (Киев)
03.03.2020 в 18:07
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...