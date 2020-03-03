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Барселона подпишет не менее четырех игроков в летнее трансферное окно

Испания
(1 голосов)

Все ради Месси

Барселона подпишет не менее четырех игроков в летнее трансферное окно
Новина українською

"Барселона" планирует приобрести сразу четырёх футболистов в летнее трансферное окно, утверждает Sport.es.

Как пишет источник, руководство каталонского клуба хочет, чтобы лидер команды Лионель Месси имел сильных партнёров в последние годы своей карьеры.

Главными трансферными целями "Барселоны" являются два защитника и два нападающих. Также не исключён вариант с приобретением полузащитника.

"Барселона", набрав 55 очков в 26 турах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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В статье: Барселона
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Киев)
03.03.2020 в 18:07
Якщо ЦЕ правда, то ЦЕ ЖАХ! Так є проблеми у захисті та нападі, утім Барселона проповідує інтелектуальний футбол! Так перш за все треба відновити РОЗУМОВИЙ ЦЕНТР! Хто спроможний розвивати атаки блискавичною перепасовкою, яка несе загрозу воротам суперника? Знов Мессі? А де хоч спрощені версії Хаві, Іньєсти? Артура з Реалом лише хвилин на 60 вистачило...
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