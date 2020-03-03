Барселона подпишет не менее четырех игроков в летнее трансферное окно

"Барселона" планирует приобрести сразу четырёх футболистов в летнее трансферное окно, утверждает Sport.es.

Как пишет источник, руководство каталонского клуба хочет, чтобы лидер команды Лионель Месси имел сильных партнёров в последние годы своей карьеры.

Главными трансферными целями "Барселоны" являются два защитника и два нападающих. Также не исключён вариант с приобретением полузащитника.

"Барселона", набрав 55 очков в 26 турах, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.