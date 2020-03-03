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Барселона может подписать полузащитника Валенсии

Испания
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На трансфер может быть выделено 35 миллионов

Барселона может подписать полузащитника Валенсии
UA-Футбол
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"Барселона" присматривается к полузащитнику "Валенсии" Феррану Торресу. Информацию об этом передает Mundo Deportivo.

Руководство клуба готово выделить на трансфер порядка 35 миллионов, однако этого может быть недостаточно. Клаусула футболиста равна 100 миллионам.

Интерес к Торресу уже давно проявляют "Реал" и "Ювентус". Контракт полузащитника с "Валенсией" расчитан до лета 2021 года.

В текущем сезоне Ферран провел 31 матч и забил 1 гол.

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В статье: Барселона Валенсия Ферран Торрес
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