Атлетико готовится к подписанию Ракитича - представители клуба провели встречу с игроком

Мадридский "Атлетико" всерьез настроился на подписание Ивана Ракитича. Об этом сообщает Marca.

Испанское СМИ уверяет, что представители клуба уже провели встречу с полузащитником. Вероятность трансфера оценивается как высокая.

Хорватский игрок выпал из основы клуба и зимой был готов к уходу из "Барселоны". Однако никто так и не сумел удовлетворить запросы каталонцев.

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В текущем сезоне Ракитич провел 25 матчей. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.