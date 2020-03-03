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Атлетико готовится к подписанию Ракитича - представители клуба провели встречу с игроком
Поможет ли хорват команде Симеоне?
Мадридский "Атлетико" всерьез настроился на подписание Ивана Ракитича. Об этом сообщает Marca.
Испанское СМИ уверяет, что представители клуба уже провели встречу с полузащитником. Вероятность трансфера оценивается как высокая.
Хорватский игрок выпал из основы клуба и зимой был готов к уходу из "Барселоны". Однако никто так и не сумел удовлетворить запросы каталонцев.
В текущем сезоне Ракитич провел 25 матчей. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.
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