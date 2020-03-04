Реал Сосьедад. Реабилитационный центр для звезд

Это только на первый взгляд испанский футбол живет вокруг "Реала" и "Барселоны". Несомненные гипер-популярность, гипер-успешность и гипер-богатство этих клубов создают медийный ажиотаж. Однако в Примере достаточно других интересных команд именно сейчас. Те же "Реал", "Атлетико" и "Барселона" сейчас переживают довольно сложные времена в игровом контексте. Игровые и внутриклубные проблемы донимают "Валенсию", непростую фазу серьезного обновления переживает "Севилья". Все это даже называют кризисом Примеры. Однако свежим веянием лиги являются другие команды. "Хетафе" не дает расслабиться грандам, еще и в Европе дает жару. Чисто же во внутренних соревнованиях больше внимания в последнее время привлек клуб из Сан-Себастьяна.

"Реал Сосьедад" уже более 30 лет как отказался от того пути, по которому шагает его главный враг "Атлетик" из Бильбао – комплектация состава только басками, или воспитанниками местного футбола. "Ла Реал" охотно принимает иностранцев. Как клуб со средними финансовыми возможностями в Испании на звезд баски претендовать не могут, но готовы рисковать и брать звезд, которые почему-то не выстрелили настолько мощно, как им пророчили, или пережили определенный спад в карьере. Такая стратегия является достаточно рискованной, но она сейчас дает мощный толчок в развитии коллектива. "Реал Сосьедад" ведет борьбу за топ-четверку и имеет все шансы выйти в финал Копа дель Рей, ведь его соперником по полуфиналу – скромный "Мирандес" и первый матч сан-себастьянци выиграли 2:1.

Кроме хороших результатов, "Реал Сосьедад" запоминается качественным футболом. Парадоксально, но большинство специалистов считает, что это не тренерский почерк, а именно мастерство и прогресс определенных футболистов. Не буду игнорировать роль наставника Иманоль Алгуасила, ведь упомянутый прогресс игроков состоялся именно под его руководством, но и роль футболистов в положительных результатах очень высока. Все лидеры команды кроме Микеля Оярсабаля это те, кто на "Аноэте" вернул себе доброе имя после определенных разочарований.

Читайте также Правда и ложь о Мартине Эдегоре

Конечно, на первом месте этого списка – норвежец Мартин Эдегор, о подвигах которого в текущем сезоне уже приходилось писать. Парень является главной фигурой на поле, против него играют как против Месси, накрывают по всему полю, перекрывают передачи на Мартина. Эдегор действительно включает "режим Месси", если ему дать получить мяч, разве что он не настолько результативный как аргентинец, однако, в отличие от действующего обладателя "Золотого мяча", спадов в текущей кампании у полузащитника не было.

Сейчас выпал из основы бразилец Виллиан Жозе, но он все равно лучший бомбардир команды. Даже "Барселона" хотела приобрести его, но не смогла удовлетворить финансовые аппетиты сан-себастьянцев. Если большой подъем после разочарований в мадридском "Реале" Эдегор переживает именно сейчас, то Виллиан Жозе этот путь прошел значительно раньше и "Реал Сосьедад" сделал его даже игроком сборной Бразилии. А в 2016-м году покупка основной части прав на него у "сливочных" не выглядела на 100% успешным шагом.

Есть еще и третий игрок в "Ла Реал", который не смог прижиться в столичном королевском клубе. То, что процесс реабилитации он должен был пройти именно в Сан-Себастьяне, не вызывало сомнений, ведь он воспитанник клуба. Речь о Асьере Иллараменди. Невероятным образом он всегда был звездой на "Аноэте", а вот вояж на "Сантьяго Бернабеу" провалил полностью.

Отдельного рассказа заслуживает Александр Исак, шведско-гамбийский нападающий. Он в Мадрид не приехал, хотя в свое время такой маршрут вырисовывается достаточно четко. Однако дортмундская "Боруссия" сыграла на перехват. Этот клуб славится умением работать с юными талантами, даже довольно капризными как Усман Дембеле. И именно с Исаком у немцев не получилось достичь прогресса. Это довольно странно, учитывая спокойный, уравновешенный характер нападающего. Зато в стране Басков Александр вернул себе статус одной из крупнейших мировых надежд среди центрфорвардов. Сейчас он один из лучших нападающих Примеры, игрок, умеющий многое на своей позиции.

Но наибольшее удивление среди реанимированных звездочек "Реал Сосьедада" вызвал Аднан Янузай. Казалось бы, с ним давно все понятно. Еще Алекс Фергюсон делал на него ставку в Манчестере и с тех пор бельгиец стабильно разочаровывал. В частности, он не оправдывал надежд и в Сан-Себастьяне. Но только стоило ему встретить Алгуасила и провести именно с этим наставником предсезонную подготовку, как игрок наконец-то начал делать на поле то, чего от него ждали еще лет шесть назад. Да, времени потеряно немало. Видимо, совсем высоко Аднан не взлетит, но сейчас он играет в качественный футбол, а парню только 25.

Ну и последний пример реанимации карьеры некогда перспективного игрока – это Микель Мерино. На молодежном уровне ему прочили большое будущее, поэтому из "Осасуны" он перешел в Дортмунд в 19 лет. Далее же все как и у предыдущих случаях. Мерино не проваливался, просто не дотягивал до того уровня ожиданий. Первым помог ему вернуть тонус Рафаэль Бенитес, но современный "Ньюкасл Юнайтед" явно не тот клуб, с которым футболист будет делать большую карьеру. Переход же в "Реал Сосьедад" – это уже уровень выступлений в общеевропейских соревнованиях, пусть время от времени, как в текущем сезоне, клуб и пропускает континентальные турниры. Сейчас Микель является одним из лучших хавов-разрушителей в испанской элите и, так же, как и известные игроки этого амплуа в Примере Касемиро и Вальверде, он не является чистокровным "собакой", атакует охотно и умеет качественно двигать мяч.

Сегодня, 04.03.2020. "Реал Сосьедад" сыграет ответный матч полуфинала Кубка Испании против "Мирандеса". Первую игру баски у себя дома выиграли 2:1. В случае успеха "Ла Реал" в восьмой раз в своей истории пройдет в финал турнира. Ранее дважды выигрывал Кубок и пять раз проигрывал в финале. Начало матча – 22:00.

Именно реанимация выше приведенных футболистов делает "Реал Сосьедад" ярким. Купить таких игроков в хорошей ситуации баски не смогли бы. Поэтому приходится подхватывать тех, кто упал.