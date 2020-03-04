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The Independent: летом Реал уволит Зидана и пригласит Почеттино. Причина – конфликт Зизу с игроками

Испания
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Неожиданные новости

The Independent: летом Реал уволит Зидана и пригласит Почеттино. Причина – конфликт Зизу с игроками
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Мадридский "Реал" может сменить наставника уже предстоящим летом. Одним из кандидатов на замену Зинедину Зидану является Маурисио Почеттино – ранее аргентинец возглавлял "Тоттенхэм".

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По информации The Independent, боссы "королевского клуба" попросили агента Почеттино сообщать обо всех новостях, которые касаются трудоустройства Маурисио. Источник отмечает, что даже несмотря на победу над "Барселоной", давление на Зидана очень сильно выросло из-за поражения в первом матче 1/8 ЛЧ с "Манчестер Сити" (1:2), у Зинедина напряженные отношения с игроками.

Атмосфера в раздевалке "сливочных" отличается от той, которая была в первые месяцы при французе. Также Зидан конфликтует с Флорентино Пересом.

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В статье: Флорентино Перес Зинедин Зидан Маурисио Почеттино Реал (Мадрид)
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