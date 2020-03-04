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Неймар - главная цель Барселоны

Испания
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Сумма отступных составит 180 миллионов евро

Неймар - главная цель Барселоны
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Форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар может вернуться в "Барселону" в летнее трансферное окно.

По информации Mundo Deportivo, 28-летний футболист является одной из главных целей сине-гранатовых на ближайшее межсезонье. У бразильца плохие отношения со спортивным директором парижан Леонардо, в связи с чем он готов покинуть команду.

В этом году "Барселона" сможет выкупить Неймара за фиксированную сумму, предусмотренную регламентом ФИФА. Правило гласит, что игрок может покинуть клуб за определённую плату по истечении трёх сезонов или лет после подписания контракта, если договор был подписан до того, как спортсмену исполнится 28 лет. По подсчётам руководства "Барселоны", сумма отступных за бразильца составит € 180 млн.

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В статье: Неймар Барселона ПСЖ Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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