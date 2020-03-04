СМИ: Тер Штеген сомневается в своем будущем в Барселоне

Основной вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген не уверен, что останется в команде в следующем сезоне. Об этом передает AS, делая ссылку на Catalan radio.

Один из журналистов провел встречу с немецким голкипером, чтобы обсудить написания его автобиографии. Тер Штеген сказал, что не уверен, будет ли он в клубе в следующем сезоне.

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Ранее, тот же источник сообщал, что у Марка возник конфликт с Месси на тренировке. Пока неизвестно, какую роль в возможном уходе сыграл данный эпизод.

Тер Штеген играет за каталонцев с лета 2014 года. Всего на его счету 213 матчей в футболке каталонской команды.