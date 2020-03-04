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Менди: Главное отличие Реала от Лиона? Здесь очень серьезное давление

Испания
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Защитник пока что так и не смог стать основным

Менди: Главное отличие Реала от Лиона? Здесь очень серьезное давление
UA-Футбол
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Французский игрок "Реала" рассказал о своих эмоциях от игры за мадридский клуб. Он покинул "Лион" летом 2019-го.

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"Реал" - это "Реал", потому я принял решение выбрать этот клуб. Также мне хотелось поработать с Зиданом. Здесь также было несколько других французов и мне было бы легче адаптироваться.

Я все еще не стал футболистом основы. Здесь очень большое давление на тебя - это главное отличие "Реала" от "Лиона". Многие говорят, что вытолкнул Марсело из основы, но пока что я просто сыграл больше матчей", - приводит слова Ферлана Tеlеfoot.

Отметим, что в этом сезоне на счету Менди 22 матча в футболке "сливочных".

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В статье: Реал (Мадрид) Ферлан Менди
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