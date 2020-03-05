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Кубок Испании. Реал Сосьедад окончил сказку Мирандеса

Испания
(1 голосов)

Баски сыграют в финале

Кубок Испании. Реал Сосьедад окончил сказку Мирандеса
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В первом матче "Мирандес" забил гол на чужом поле и на него опирался. Представителя Сегунды не смущали два пропущенных в ответ от "Реал Сосьедада" – команда все равно в конце встречи держала счет. Очевидно, ставка была сделана на домашнюю игру, но в ней "Мирандес" не смог реализовать свой план.

Хозяевам нужен был гол, однако "Реал Сосьедад" перекрыл все пути к воротам, позволив сопернику нанесли лишь шесть ударов, из которых два стали добычей вратаря, а остальные не несли угрозу. Можно говорить о том, что шансов у "Мирандеса" было мало.

При таких условиях гостей устроила бы и нулевая ничья, однако для надежности баски забили гол. Это Сальдуа прострелил с фланга, а Малса рукой помешал полету мяча. Пенальти взялся пробивать Оярсабаль и сделал это безупречно. 3:1 по сумме двух матчей.

"Реал Сосьедад" в восьмой раз в своей истории сыграет в финале Кубка Испании.

Кубок Испании. Полуфинал. Ответный матч.
Первый матч – 1:2

"Мирандес" (II) - "Реал Сосьедад" 0:1
Гол: Микель Оярсабаль 41 (пен.)

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Кубок Испании Мирандес (Испания)
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