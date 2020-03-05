ESPN: Тер Штеген продлит контракт с Барселоной, никакого конфликта с Месси у вратаря нет

Вратарь каталонской "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген в ближайшее время продлит контракт с "сине-гранатовыми", как сообщает ESPN.

Источник отмечает, что продление Тер Штегена и Месси является приоритетной задачей президента "Барселоны" Хосепа Марии Бартомеу – таким образом, босс клуба желает подчеркнуть важность немецкого вратаря и аргентинского капитана для команды.

Текущий контракт Тер Штегена с испанским грандом заканчивается в июне 2022 года. В этом сезоне 27-летний Марк-Андре сыграл 33 матча в составе "сине-гранатовых" и пропустил 34 гола. Ранее в СМИ сообщалось, что Тер Штеген может покинуть Каталонию из-за конфликта с Лионелем.