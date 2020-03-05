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ESPN: Тер Штеген продлит контракт с Барселоной, никакого конфликта с Месси у вратаря нет

Испания
(1 голосов)

Тот случай, когда одна половина команды Месси, а другая – действительно вратарь

ESPN: Тер Штеген продлит контракт с Барселоной, никакого конфликта с Месси у вратаря нет
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Вратарь каталонской "Барселоны" Марк-Андре Тер Штеген в ближайшее время продлит контракт с "сине-гранатовыми", как сообщает ESPN.

Источник отмечает, что продление Тер Штегена и Месси является приоритетной задачей президента "Барселоны" Хосепа Марии Бартомеу – таким образом, босс клуба желает подчеркнуть важность немецкого вратаря и аргентинского капитана для команды.

Текущий контракт Тер Штегена с испанским грандом заканчивается в июне 2022 года. В этом сезоне 27-летний Марк-Андре сыграл 33 матча в составе "сине-гранатовых" и пропустил 34 гола. Ранее в СМИ сообщалось, что Тер Штеген может покинуть Каталонию из-за конфликта с Лионелем.

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В статье: Лионель Месси Барселона Марк-Андре тер Штеген Хосеп Мария Бартомеу
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Комментарии (1)
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аалекс ( Крым)
05.03.2020 в 11:55
То есть, если бы конфликт был, то пришлось бы паковать чемоданы? Ну а дыма без огня не бывает, не все у них гладко, как мне кажется.
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