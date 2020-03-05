Выживет только один: Гризманн и Месси не могут играть вместе

Сильнейшая команда - это не сумма сильнейших игроков. В этом, кстати, слабое место всех компьютерных симуляторов. Там ты можешь накупить игроков с рейтингом 95-99% - и успех тебе гарантирован. А вот в реальности такой подход не работает.

Антуан Гризманн был не просто звездой "Атлетико" и Примеры - в бытность игроком "Матрасников" он по праву входил в пятерку лучших футболистов планеты. Техника, интеллект, эффективность, а после работы с Диего Симеоне еще и отменные навыки игры в обороне - у француза было все.

На чемпионате мира в России Дидье Дешам настолько правильно использовал универсализм Антуана, что это в итоге привело Францию к победе на турнире даже без единого гола от номинального центрфорварда Оливье Жиру. Гризманн в плей-офф словно преподавал урок движения без мяча, прессинга и хладнокровного исполнения стандартов.

Однако ни ему, ни даже шестикратному обладателю Золотого мяча Лионелю Месси оказалось не под силу демонстрировать свои лучшие качества в условиях, когда игра заточена не под них.

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За перфоманс в недавнем Эль Класико Marca даже не стала оценивать Гризманна - настолько все было плохо.

И действительно, по ходу матча Антуана вообще не было видно. Француз один раз пальнул по воробьям из убойной позиции, нарвавшись на нецензурную брань от тренерского штаба, а в остальном растворился на поле.

И это не разовая акция, а вполне обычное состояние Гризманна в текущем сезоне. Иногда ему удается компенсировать комплексные провалы голами, как это было с "Наполи" или "Хетафе". Но в целом влияние француза на игру "Барселоны" по ходу первой части сезона оставалось ничтожным, за исключением двух матчей - дома с "Бетисом" (5:2) и в гостях с "Ибицей" (2:1).

И совершенно неслучайно это были как раз те игры, в которых не принимал участия Лионель Месси.

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Сложно сказать, на что вообще рассчитывали в Барсе, покупая Гризманна. Громкий провал Коутиньо ничему каталонцев не научил.

Филиппе ведь тоже не последний игрок, но на "Камп Ноу" смотрелся убого из-за нехватки скорости и неумения прорываться с мячом по флангу. Вместо этого бразилец постоянно смещался в центр, где натыкался на Месси и еще 1-2 центрхавов, мешая тем разыгрывать мяч.

С Гризманном на фланге та же история. За свою карьеру Антуан никогда не обыгрывал оппонентов чаще, чем 0,9 раза за матч. Это неприлично мало для классического флангового игрока. Для контекста, у Икера Муньяина из "Атлетика" - 2,2, у Лукаса Окампоса из "Севильи" - 2,4, у Винисиуса Жуниора из "Реала" - 1,8.

Но в том-то и дело, что Антуан не классический вингер. В таком ключе он в последний раз играл еще в "Сосьедаде", а вот в "Атлетико" почти всегда был оттянутым нападающим, располагаясь чуть позади Манджукича, Торреса, Диего Косты или Альваро Мораты. Та же история со сборной Франции, где Антуан в полной мере раскрылся только в расстановке 4-4-1-1 под Оливье Жиру.

И даже это еще не все. Как показывают тепловые карты Гризманна в минувшем сезоне, располагается француз чаще всего в зоне правого инсайда, откуда ему, левше, удобнее всего выходить на ударную позицию.

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Получается, вместо вингера, который бы стягивал к себе на левую бровку побольше оппонентов, освобождая пространство в центре, "Барса" приобрела игрока, чьи передвижения максимально повторяют маневр Месси.

Аргентинец тоже привык действовать немного в оттяжке, пользуясь помощью сковывающих защиту партнеров. Трио MSN было идеальным вариантом для Месси: Неймар рывками по флангу без проблем собирал на себе 2-3 соперника, еще парочку брал на себя Суарес - и так Лео получал пространство для коронных рейдов в штрафную.

После ухода Неймара ситуация усложнилась, но работоспособность Суареса и включения Альбы кое-как компенсировали потерю. Еще ярче становилось в те редкие дни, когда набирал форму дриблер Дембеле.

А вот Гризманну изначально нечего было дать этой модели. Он ничем не мог помочь Месси - более того, нуждался в помощи партнеров еще больше аргентинца.

Пока Суарес был здоров - он еще как-то тащил на себе обоих, создавая глубину то одному, то другому. Но стоило уругвайцу вылететь, как игра "Барселоны" пошла под откос. Гризманн в центре нападения даже более абсурден, чем слева. Остальные смотрятся едва ли лучше. Системы нет - вместо этого каждый по очереди пытается что-то предпринять. Естественно, лучше всех получается у Месси - он эффективнее других финтит и бьет. Порой он даже может забить четырежды. Но это не игра.

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AS писал, что после натужной победы над "Леганесом" (2:1) в раздевалке "Барсы" летали бутсы и стоял дикий ор: "Во что мы вообще играем?"

Вопрос очень резонный. Со стороны "Барса" все больше напоминает сборную Аргентины, где вот уже полтора десятилетия Месси дают мяч и просят: "Ну выиграй что-нибудь, ты ведь лучший игрок мира", а он без должной расстановки и системы игры ничего сделать не может.

Гризманн, без сомнения, классный игрок - в одной лишь Примере он восемь лет подряд забивает более десяти голов. Такая стабильность под силу избранным. Но в то же время француз совершенно не тот исполнитель, который может помочь Месси тянуть "Барсу". И Лео, и Антуан привыкли играть в примерно одинаковом стиле, смещаться в одни и те же зоны, пользоваться помощью партнеров схожего типа. Вместе они друг друга только убивают.

Вдобавок, если верить EPSN, у них разные взгляды на тренировочный процесс. Месси настаивает на сокращении количества занятий, а вот Гризманн при Вальверде входил в группу игроков, недовольных слишком мягким, по их мнению, режимом. К ноябрю каталонцы получили от тренеров 26 выходных, а, например, "Реал" - всего 17. Антуан, как и Де Йонг с Тер Штегеном, уверены, что в этом корень проблем Дембеле с Юмтити.

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Да, к лету в состав вернется Суарес - и как минимум на поле Гризманну станет чуть легче. Однако глобально проблему может решить только продажа Антуана в клуб, где он попадет в привычную среду. Та же "Бавария" подошла бы на 100%.

Ну или совсем уж фантастический вариант - уход Месси. В контракте Лео прописана такая опция, а причин поругаться с клубом у него сейчас больше, чем когда-либо. Тут и нашумевший скандал с ботофермой, которая за деньги Бартомеу поливала грязью аргентинца; и странные высказывания Абидаля про "ответственность игроков"; и, разумеется, трансферная политика.

Подписание Гризманна ведь далеко не единственная ошибка "Барсы" за последние 3-4 года. Были еще и Дембеле, и Коутиньо, и Андре Гомеш, и Алейш Видаль, и Малком, и кого только ни было. Год от года боссы "Барсы" усложняют Лео задачу выигрывать трофеи, собирая в команде все более некомфортных ему партнеров. Аргентинец начинал рядом с Роналдиньо и Это’О, а заканчивает бок-о-бок с запасным форвардом сборной Дании Мартином Брейтуэйтом и 17-летним Ансу Фати.

Право слово, если летом Лео плюнет на все это и уйдет, его легко можно будет понять.