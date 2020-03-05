Пике, Рамос и Альба попали в расширенную заявку олимпийской сборной Испании

В июле-августе текущего года, в Токио, состоятся Олимпийские Игры-2020. Тренера уже сейчас подают расширенные заявки из 80-ти игроков.

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По данным Mundo Deportivo, подобную вещь сделал тренерский штаб сборной Испании. Был объявлен расширенный состав "красной фурии".

Там нашлось место для многих топовых игроков, таких как Хорди Альба, Херард Пике, Серхио Рамос, Серхио Бускетс и Ансу Фати. Отметим, что в окончательной заявке будет лишь 14 игроков, и только трое из них могут быть старше 21-го года.

Ранее, в расширенный состав сборной Франции попал Килиан Мбаппе.