Азар был успешно прооперирован в США - сроки восстановления бельгийца не сообщаются

Эден Азар, который в февраля травмировался во второй раз в сезоне, был прооперирован. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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По их данным, операция прошла в США и закончилась успешно. Он пробудет под наблюдением специалистов и позже будут оценены сроки его восстановления.

Ранее сообщалось, что Эден может даже не сыграть в текущем сезоне. Роберто Мартинес надеется, что у Азара будет шанс сыграть на Евро-2020.

В этом сезоне, в футболке "Реала", он провел лишь 15 матчей, успел забить 1 гол и отдал 1 голевую передачу. За его трансфер было отдано 100 миллионов евро.