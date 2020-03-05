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Мадридский Атлетико готов подписать вингера Наполи

Испания
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За мексиканца была отдана рекордная сумма

Мадридский Атлетико готов подписать вингера Наполи
UA-Футбол
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Вингер "Наполи" Ирвинг Лосано этим летом может сменить команду. Об этом передает Corriere dello Sport.

После прихода в команду Дженнаро Гаттузо, мексиканец выпал из стартового состава. Подобное развитие событий не очень нравится самому игроку и он раздумывает об уходе.

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Подобной ситуацией готов воспользоваться "Атлетико". Они хотят переманить футболиста этим летом. В текущем сезоне Лосано провел лишь 11 матчей.

Отметим, что летом "Наполи" заплатил за него порядка 38 миллионов евро, совершив рекордный трансфер.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Наполи (Неаполь) Ирвинг Лосано
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