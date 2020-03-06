Кубок Испании. Атлетик проиграл Гранаде, но вышел в финал турнира

"Гранада" в гостевом поединке едва удержала приемлемый результат в виде минимального поражения. Ибо "Атлетик" атаковал много и агрессивно и мог забить больше. Но не забил, а уже на своем поле "Гранада" сыграла по-другому.

Сыграла агрессивно, смело, целенаправленно – с попыткой отыграть отставание и выйти вперед. И локального успеха команда добилась. Около двадцати ударов по воротам басков заставляли соперника постоянно находиться в напряжении. Работал не только голкипер Унай Симон, но и полевые игроки на линии ворот страховали коллегу (например, Иньяки Уильямс однажды остановил мяч на ленточке). Но постоянно так продолжаться не могло.

На 48-й минуте Карлос Фернандес технично "подрезал" мяч в угол после фланговой подачи Дариан Мачиса. А позже после подачи того же игрока от углового флажка забил Герман Санчес. Перед "Гранадой" открылась дверь в финал, однако Юри Берчиче с треском закрыл её перед соперником индивидуальным фланговым рейдом. Микель Весга отдал прекрасную передачу в свободную зону, Юри приблизился к воротам и с острого угла попал под дальнюю штангу.

"Атлетик" – одна из самых титулованных команд Кубка Испании. И в этом сезоне она получила возможность обогатить свою коллекцию. В финале будет баскское дерби с "Реал Сосьедадом".