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Кубок Испании. Атлетик проиграл Гранаде, но вышел в финал турнира

Испания
(1 голосов)

Бильбао поспорит за трофей с Реал Сосьедадом

Кубок Испании. Атлетик проиграл Гранаде, но вышел в финал турнира
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Гранада" в гостевом поединке едва удержала приемлемый результат в виде минимального поражения. Ибо "Атлетик" атаковал много и агрессивно и мог забить больше. Но не забил, а уже на своем поле "Гранада" сыграла по-другому.

Сыграла агрессивно, смело, целенаправленно – с попыткой отыграть отставание и выйти вперед. И локального успеха команда добилась. Около двадцати ударов по воротам басков заставляли соперника постоянно находиться в напряжении. Работал не только голкипер Унай Симон, но и полевые игроки на линии ворот страховали коллегу (например, Иньяки Уильямс однажды остановил мяч на ленточке). Но постоянно так продолжаться не могло.

Кубок Испании. Атлетик проиграл Гранаде, но вышел в финал турнира - изображение 1

На 48-й минуте Карлос Фернандес технично "подрезал" мяч в угол после фланговой подачи Дариан Мачиса. А позже после подачи того же игрока от углового флажка забил Герман Санчес. Перед "Гранадой" открылась дверь в финал, однако Юри Берчиче с треском закрыл её перед соперником индивидуальным фланговым рейдом. Микель Весга отдал прекрасную передачу в свободную зону, Юри приблизился к воротам и с острого угла попал под дальнюю штангу.

"Атлетик" – одна из самых титулованных команд Кубка Испании. И в этом сезоне она получила возможность обогатить свою коллекцию. В финале будет баскское дерби с "Реал Сосьедадом".

Кубок Испании. Атлетик проиграл Гранаде, но вышел в финал турнира - изображение 2

Кубок Испании. Полуфинал. Ответный матч.
"Гранада" - "Атлетик" 2:1

Голы: Карлос Фернандес 48, Герман Санчес 76 - Юри Берчиче 81
Первый матч – 0:1

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В статье: Атлетик (Бильбао) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Кубок Испании Гранада (Испания)
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