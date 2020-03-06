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"Прошу прощения за его выходки". Сетьен – про колкие фразы своего ассистента в адрес игроков Барсы
Знакомьтесь, Эдер Сарабия – злой каталонский полицейский
Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен отметил, что извинился перед игроками и персоналом клуба за странное поведение его помощника Эдера Сарабии во время матча с "Реалом" (2:0). Ассистент постоянно использовал ненормативную лексику, грубо оскорбляя Гризманна за нереализованные моменты, а Пике и Тер Штегена – за длинные передачи. Цитирует Сетьена El Periodico. Отметим, что 39-летний Сарабия начал работать с Кике в 2015 году.
"Представители тренерского штаба не могут себя так вести. Нельзя допустить повторения данной ситуации. Все это повлияло на меня, ведь я беспокоюсь об имидже "Барселоны". Нас могут критиковать за замены, тактические решения, но не за поведение. У Эдера горячий темперамент, во многих случаях это может помочь, но ему нужно научиться контролировать свои эмоции".
"Жаль, что все это вызвало огромную реакцию общественности – наверное, оператору не следовало следить за нами во время трансляции поединка, специалистам сложно все время держать рот на замке. Тем не менее, я прошу прощения за выходки ассистента".
????️????️ @tonifreixa en el @partidazocope— El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 2, 2020
➡️ "Cuando Valverde parecía que no reaccionaba en la banda, se criticaba. Y ahora que tenemos un segundo entrenador que vive con intensidad los partidos (Eder Sarabia), también"#PartidazoCOPE
???? @vamospic.twitter.com/Dyqb4tQg6S
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