Барселона - Реал Сосьедад. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Барселона" снова потеряла первую строчку турнирной таблицы, но не потеряла шансов на чемпионство. Каталонцы отстают от "Реала" на два очка и готовы бороться до последнего тура. Ближайшая задача для команды Кике Сетьена – победа над "Реал Сосьедадом", который на неделе оформил выход в финал Кубка Испании.

Обо всех нюансах поединка читайте в превью от Игоря Семйона >>>. В матч-центре UA-Футбол состоится текстовая онлайн трансляция матча "Барселона" - "Реал Сосьедад" >>>. А что касается онлайн видеотрансляции, то она в Украине запланирована на телеканале "Футбол 2". Также видео будет доступно на платформах MEGOGO и Oll.tv. Начало - 19:30.

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча 27-го тура чемпионата Испании "Барселона" - "Реал Сосьедад"?