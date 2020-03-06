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Барселона - Реал Сосьедад. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Барселона - Реал Сосьедад: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.03.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
"Барселона" снова потеряла первую строчку турнирной таблицы, но не потеряла шансов на чемпионство. Каталонцы отстают от "Реала" на два очка и готовы бороться до последнего тура. Ближайшая задача для команды Кике Сетьена – победа над "Реал Сосьедадом", который на неделе оформил выход в финал Кубка Испании.
Обо всех нюансах поединка читайте в превью от Игоря Семйона >>>. В матч-центре UA-Футбол состоится текстовая онлайн трансляция матча "Барселона" - "Реал Сосьедад" >>>. А что касается онлайн видеотрансляции, то она в Украине запланирована на телеканале "Футбол 2". Также видео будет доступно на платформах MEGOGO и Oll.tv. Начало - 19:30.
Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча 27-го тура чемпионата Испании "Барселона" - "Реал Сосьедад"?
- Беларусь - Сетанта Спорт;
- Канада - beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada;
- Чехия - DIGI GO, Digi Sport 3,
- Франция - Free, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports MAX 9;
- Венгрия - Spíler2;
- Румыния - Digi Sport 2 Romania, Telekom Sport 2 Romania;
- Словакия - DIGI GO, Digi Sport 3,
- Испания - Movistar Laliga, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar +.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.