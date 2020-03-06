  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Барселона - Реал Сосьедад. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона - Реал Сосьедад. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания
(1 голосов)

Барселона - Реал Сосьедад: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.03.2020 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Барселона - Реал Сосьедад. Где и когда смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" снова потеряла первую строчку турнирной таблицы, но не потеряла шансов на чемпионство. Каталонцы отстают от "Реала" на два очка и готовы бороться до последнего тура. Ближайшая задача для команды Кике Сетьена – победа над "Реал Сосьедадом", который на неделе оформил выход в финал Кубка Испании.

Обо всех нюансах поединка читайте в превью от Игоря Семйона >>>. В матч-центре UA-Футбол состоится текстовая онлайн трансляция матча "Барселона" - "Реал Сосьедад" >>>. А что касается онлайн видеотрансляции, то она в Украине запланирована на телеканале "Футбол 2". Также видео будет доступно на платформах MEGOGO и Oll.tv. Начало - 19:30.

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча 27-го тура чемпионата Испании "Барселона" - "Реал Сосьедад"?

  • Беларусь - Сетанта Спорт;
  • Канада - beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada;
  • Чехия - DIGI GO, Digi Sport 3,
  • Франция - Free, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports MAX 9;
  • Венгрия - Spíler2;
  • Румыния - Digi Sport 2 Romania, Telekom Sport 2 Romania;
  • Словакия - DIGI GO, Digi Sport 3,
  • Испания - Movistar Laliga, Mitele Plus, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar +.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
  3. Найдите иконку и нажмите на неё.
  4. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Барселона Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...